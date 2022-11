Herinneringen ophalen met muziek van The Beatles in Sint-Oedenrode

SINT-OEDENRODE - Met livemuziek, anekdotes en achtergronden over The Beatles brengen Ton Lunenburg en muziekduo Two of Us de geschiedenis van de populairste muziekgroep ooit, terug. De Knoptoren wordt zondagmiddag een muziekcafé.

Ton Lunenburg wil zijn passie voor The Beatles delen met een groter publiek. Daarom is er zondag in de Knoptoren ditmaal geen klassiek concert maar een muziekcafé.

In een gezellige cafésfeer speelt het muziekduo Two of Us, met Adrie van Osch en Jos Vervoort, nummers van John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Lunenburg: ,,Deze mannen zijn inmiddels al rond de zeventig. Ze volgden The Beatles net als ik en hebben een repertoire van 180 nummers. Hun kracht is meerstemmigheid in combinatie met de instrumenten. De nummers zijn bijna niet te onderscheiden van de originele songs.”

Lunenburg kondigt de titels aan, vertelt anekdotes en belicht de achtergronden van deze invloedrijke en revolutionaire band uit de geschiedenis van de popmuziek. ,,Met hun muziek en pakkende teksten wekken The Beatles warme herinneringen op bij de zestig- en zeventig plussers. Want wie kent ‘Yesterday’, ‘Help’ of ‘Ticket to Ride’ niet? Bezoekers kunnen de nummers uit volle borst meezingen en na afloop hun populairste lied aanvragen. Het is prachtig als er een herinnering kleeft aan een bepaalde song. Precies zoals het nummer ‘And I love her’, het lied dat mijn vrouw Lina en ik delen.”

Goede vrienden

Lunenburg (71) heeft de Beatles nooit in levenden lijve ontmoet maar ze horen al een halve eeuw in zijn leven. ,,Ze voelen als goede vrienden. Niet alleen vanwege hun veelzijdige muziek en sprekende teksten maar de honderden liedjes van het viertal uit Liverpool, leerden ons dat je mocht zijn wie je was. Deze band zette gangbare normen op hun kop. Jongens droegen hun haar langer, rokjes werden korter, meisjes gilden en vielen flauw tijdens liveoptredens, maar bovenal: we ontwikkelden een vrije manier van denken.”

Quote Het ritme en de melodie maken nog altijd emoties los.” Ton Lunenburg, verteller

Een foto van The Beatles en de piano waarop Lunenburg ‘Let it Be’ speelt, hebben een prominente plek in de huiskamer van de familie. De boekenkast toont waar Lunenburg zijn kennis haalt. ,,Het is een fabeltje dat The Beatles na zeven jaar met ruzie uit elkaar gingen. De oorzaak was een zakelijk conflict. Voordat de groep definitief afscheid nam gaven de vier muzikanten een optreden op het dak van hun studio in Londen. Fans over de hele wereld reisden af naar Engeland. De manifestatie was indrukwekkend en ontregelde heel Londen.”

Lunenburg vervolgt: ,,Indertijd traden de The Beatles ook op in Hamburg met singels als ‘Sie liebt dich’ en ‘Komm gib mir deine Hand’. Elk nummer van hen bevat iets bijzonders. Ik ben vooral onder de indruk van de vindingrijke teksten. Lennon en McCartney waren mannekes van twintig jaar toen ze levenslessen schreven, componeerden en zongen. Toen ik als amateur-pianist achter het orgel zat, ondervond ik dat hun muziek zich niet gemakkelijk laat spelen. Maar het ritme en de melodie maken nog altijd emoties los.”

Het muziekcafé begint zondag om 15.00 uur in de Knoptoren. Kaartjes kosten € 12,50 en dienen gereserveerd te worden via de website rooiskultuurkontakt.nl.