Het allerliefste wat Martijn en Mariël in hun vrije tijd doen is rally rijden met hun Mini

ZomerserieNIJNSEL - Het is geen snelheidsevenement, bij de Dutch Mini Rally gaat het er vooral om de juiste weg te vinden. Martijn en Mariël van Dijken uit Nijnsel hadden er lang naar uitgekeken, afgelopen mei was het zover: vanuit Dover in een paar dagen naar Newcastle.

Het was een zeer geslaagde rally, vinden ze. Voldoende kleine weggetjes, mooie kaartlees-trajecten en een heel spannend klassement dat pas op de laatste dag werd beslist. Al op de boot terug naar Nederland was de roep bij de deelnemers groot om volgend jaar weer een rally te organiseren. De voorbereidingen hiervoor zijn dan ook alweer in volle gang.

Een dag of een paar dagen genieten van het rijden in een schitterende omgeving, de Dutch Mini Rally is het leukste wat je met je Mini kan doen vinden Mariël en Martijn van Dijken. Het is wat ze in hun vrije tijd het allerliefste doen. Martijn: ,,Mijn moeder had vroeger een Mini en toen ik net geslaagd was, haalde ik mijn rijbewijs samen met haar op en reed ik zelf terug. Het was mijn eerste ervaring met het rijden in een auto. Dat voelde direct goed, want het is nou eenmaal een leuk wagentje.”

Genieten van het landschap

Samen doen ze als het even kan graag mee aan de Dutch Mini Rally. De organisatoren hiervan doen ieder jaar weer hun best om de mooiste verlaten weggetjes te vinden. De Dutch Mini Rally is geen snelheidsevenement, het gaat er vooral om de juiste weg te vinden. Het is een evenement waarbij, naast goed kaartlezen, vooral het genieten van het prachtige landschap en de gezelligheid met andere deelnemers, centraal staan.

Een mooi punt om even te pauzeren met de Mini

Aan de rally doen zowel de klassieke als New Mini’s mee. De Dutch Mini Rally’s worden steeds gereden in drie vaardigheidsklassen: comfortklasse, tourklasse en sportklasse, omdat niet iedereen hetzelfde niveau beheerst. De comfortklasse is er vooral voor de beginners of de mensen die meedoen om van de omgeving te genieten. In deze klasse wordt dan ook gebruik gemaakt van simpele kaartleessystemen.

De toerklasse is er voor de iets meer geoefende kaartlezers. Hier worden wat meer ingewikkelde kaartleessystemen toegepast. Tot slot is er de sportklasse, waaraan Martijn en Mariël meedoen en waarin ze al meerdere malen hebben aangetoond als winnaar over de eindstreep te kunnen komen. Deze klasse is voor de doorgewinterde kaartlezer die geen uitdaging uit de weg gaat.

Quote Al dagen voordat de rally begint, nemen we ons lijstje met eerder gemaakte fouten door Mariël van Dijken

Voor deze klasse heeft de organisatie ieder jaar weer leuke maar pittige kaartleessystemen in petto. ,,Vooraf krijgen we het reglement, dat bestuderen we goed”, vertelt Mariël. ,,Al dagen voordat de rally begint, nemen we ons lijstje met eerder gemaakte fouten door en op de dag zelf nemen we ’s ochtends bij de start telkens eerst het routeboek door. Op dat moment bekijken we welke wegen we wel en niet mogen nemen en naar de opvallende dingen op de kaart, waar mogelijk een instinker zou kunnen zitten. Ook tekenen we de route in en meten we de afstanden op, zodat we dat onderweg niet hoeven te doen”.

In de hoogste klasse

,,We rijden inmiddels in de hoogste klasse van de Dutch Mini Rally, maar in welke klasse je ook deelneemt, we springen bij als iemand onderweg hulp nodig heeft, want we hebben inmiddels een leuke band opgebouwd met de mede deelnemers. Het kaartlezen en rijden vraagt de nodige concentratie. Het kaartlezen neem ik op me”, zegt Mariël. En terwijl Martijn het stuur beheert, ontstaat er een goed afgestemde samenwerking tussen hen twee. ,,Maar natuurlijk proberen we ook te genieten van alles wat er aan de ramen van onze Mini voorbij komt”, zegt Martijn enthousiast.

De stichting Dutch Mini Rally organiseert twee per jaar een rally. De meerdaagse rally in mei, ergens in Europa en een dagrally in oktober, ergens in Nederland. De Dutch Mini Rally wordt georganiseerd door en voor liefhebbers van de Mini. Er mogen dan ook uiteraard alleen Mini’s aan deelnemen, waarbij Martijn en Mariël regelmatig van de partij zullen zijn.