Het allermooiste nummer van 40-jarige Ollandse Dorpskapel is ‘Ons Dorp’

Geen eigen kapel in 1980

Ad Huybers wijst naar z’n maten: ,,Wij waren buren, kenden geen noot muziek maar haalden elkaar over. Intussen blazen we al 42 jaar onze partij mee, met veel plezier. Egeländer-muziek was indertijd populair en we speelden bij elke Ollandse gebeurtenis: voetbal, kermis, carnaval of jubilea. Onze mannen en vrouwen rukten veertig keer per jaar uit. We traden op in de omgeving, in het buitenland en wedijverden op concoursen.” Er ging natuurlijk ook wel eens iets mis. ,,We waren zo fanatiek dat we ook blunders maakten. Voor een serenade marcheerden we eens in vol ornaat een feestzaal binnen. Maar de gasten waren niet onze feestgangers. Waren we een week te vroeg.”