Het begon ooit als mannenkoor, maar nu zijn er geen tenoren en bassen meer te vinden: ‘EénvanZin’ uit Son en Breugel zet alles op alles om ‘gemengd’ te blijven

SON EN BREUGEL - Twee maanden gratis meedoen en zelfs aansluiten bij een concert in het gloednieuwe Dommelhuis in Son. Dat is het aanbod dat er ligt voor elke nieuwe mannelijke stem die zich meldt bij zangkoor EénvanZin uit Son. Het opmerkelijke is dat het ooit begon als een mannenkoor. ,,We willen geen vrouwenkoor worden.”

,,In veel muziekstukken leggen de bassen het fundament. De tenoren hebben iets speels daarboven, de sopranen zorgen voor de melodie en de alten vullen de akkoorden op”, weet Ben Matzinger, één van de zingende mannen van koor ‘EénvanZin’. ,,Wil je het dus echt goed laten klinken, kun je ze naar mijn mening eigenlijk geen van allen missen”, vindt hij.

Quote We treden op in de basiliek van Oirschot en de Genoveva­kerk in Breugel, maar stonden ook al eens in Paradiso Amsterdam Ben Matzinger

Matzinger zingt inmiddels al zo’n vijftien jaar en is erg enthousiast over het koor waar hij aan meedoet. ,,Niet alleen door het brede repertoire, maar we werken ook professioneel in goede settingen, vier-, vijf- of zelfs zesstemmig. Bovendien hebben we Rob van Heck, onze vaste pianist, hij is een geweldige begeleider. Coen Swinkels, onze dirigent, is niet alleen goed, maar heeft ook veel gevoel voor humor en zweept ons op. We beginnen met hem aan een stuk en na een half uur staat het. Hij is niet te serieus en dat maakt dit koor juist erg gezellig.”

Acht mannen om precies te zijn

Over drie jaar bestaat het koor 150 jaar. ,,Zowat het oudste koor van Nederland”, zegt Matzinger trots. ,,Het begon als compleet mannenkoor en groeide uit naar een gemengd koor. We hebben inmiddels een groot tekort aan mannen. Het huidige koor bestaat uit zo’n 43 leden, waarvan om precies te zijn er nog acht mannen over zijn die de tenoren en bassen vertegenwoordigen.”

Een vrouwenkoor worden, dat willen ze niet. Nou kampen er wel meer koren in de regio met een mannentekort, bij ‘EénvanZin’ zetten ze alles op alles om mannen aan zich te binden. Ze richten zich hierbij niet alleen op hun eigen dorp, maar zeker ook op Eindhoven. Zo starten ze een projectkoor op met een zeer uiteenlopend repertoire, van popklassiekers tot licht klassiek met componisten van John Rutter tot Handel en nummers van ‘You’ll never walk alone’ tot ‘Thank you for the music’.

Geen kerkkoor

Mannen die zich aanmelden, kunnen twee maanden gratis meedoen met als eindresultaat een concert in het nieuwe Dommelhuis in Son. Hiermee hopen ze hun slag te slaan en meer leden toe te kunnen voegen.

EénvanZin is geen traditioneel kerkkoor. Matzinger: ,,We treden op in de basiliek van Oirschot en de Genovevakerk in Breugel, maar stonden ook al eens in Paradiso Amsterdam. Ook zijn we van plan een uitwisseling te organiseren met een koor uit Londen.”

Voor meer informatie: zangverenigingeenvanzin.nl. Bij interesse kan contact opgenomen worden met Jan den Draak (06-18947871 of jandendraak@zangverenigingeenvanzin.nl).