Het eerste Rooise industriegebied in het hart van Sint-Oedenrode

Twee verdachten aangehou­den voor meerdere ramkraken in Eindhoven, Best en Bladel

9:32 BEST - De politie heeft donderdagmiddag twee verdachten aangehouden voor een reeks ramkraken in de gemeenten Eindhoven, Best, Bladel en Reusel. Het duo, een 43-jarige man uit Eindhoven en een 29-jarige vrouw uit Bladel, zou in september en oktober dit jaar bij verschillende bedrijven ingebroken hebben.