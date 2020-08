Het gaat nu echt gebeuren: na jarenlang discussiëren krijgt Son en Breugel een nieuw dorpshuis

Politie zoekt nog steeds naar vermoede­lijk Poolse man die in visvijver Ekkersweij­er is gesprongen

10 augustus SON EN BREUGEL - De politie zoekt nog steeds naar de man die donderdag in de visvijver Ekkersweijer in Son en Breugel is gesprongen. Zijn kleding is aan de kant gevonden. Het gaat om vermoedelijk een Poolse man van rond de 60 jaar.