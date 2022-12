Het geheim van een lang huwelijk? ‘Af en toe alleen zijn’

Best Vooruit start met eigen voetbal­school

BEST - Voetbalvereniging Best Vooruit in Best is begonnen met een eigen voetbalschool. ,,Opgezet in samenwerking met de KNVB en bedoeld om jongens en meisjes een extra trainingsmoment te geven”, aldus Jean Relou, Technisch Manager Best Vooruit.

27 november