Het Goed en drie Rooise dames vullen samen rugzakjes

BEST / SINT-OEDENRODE - Drie dames uit Sint-Oedenrode, Lieke van Casteren, Leanne Kanters en Nienke van Geesbergen, klopten bij Het Goed in Best aan met een bijzondere vraag. Zij wilden namelijk een aantal rugzakken vullen met speeltjes om af te leveren bij vluchtelingenkamp Moria op Lesbos.

,,We twijfelden geen moment toen ze bij ons kwamen met de vraag om mee te helpen de rugzakjes te vullen”, vertelt Ad Vogels, vestigingsmanger van Het Goed in Best. ,,Samen met onze vestigingen in Boxtel, Nuenen en Schijndel gaan we de dames van speelgoed voorzien die ze aan het vluchtelingenkamp kunnen schenken.”

Het trio helpt met de rugzakjes mee aan een initiatief van de stichting Because We Carry. De crisistijd waar we vanwege de coronapandemie met zijn allen in zitten is voor de gevluchte kinderen in kamp Moria nog zwaarder. Vogels: ,,Hier zitten ze met de iPad op de bank en kijken uren Netflix, maar de kinderen op Lesbos hebben dat niet. Die zitten zich te vervelen. Ze kunnen niet eens vanuit huis doorleren.”

Geen knuffels

Het Goed in Brabant vult daarom ruim 65 rugzakken voor verschillende leeftijdscategorieën. Er komen goede herbruikbare spullen in die dagelijks binnenkomen bij het kringloopwarenhuis. ,,De focus ligt op speelgoed en leerstof. Geen knuffels, want die zijn niet makkelijk hygiënisch te houden en dat is in deze tijd natuurlijk heel belangrijk”, aldus Vogels.