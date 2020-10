‘Het hele Bestse centrum profiteert mee van winterterrassen’

BEST - Winterterrassen moeten het centrum van Best tijdens de wintermaanden zo aantrekkelijk mogelijk maken. Niet alleen voor de Bestenaren maar zeker ook voor lokale (horeca)ondernemers.

Met dat plan stapten Paul Knapen, Jan Verhoeven en Paul Priem naar de gemeente. Behalve winterterrassen wordt ook gedacht aan speciale winteractiviteiten waar ook de winkeliers van profiteren.

,,Wij als ondernemers vinden het van essentieel belang dat het centrum van Best óók aantrekkelijk is in de wintermaanden; ondanks alle coronabeperkingen”, aldus Jan Verhoeven van Eetcafé FF. ,,Paul Knapen van De Ambacht, Paul Priem van Koren en ik werken als Hoofdstraat-horecazaken altijd samen en ontplooien initiatieven waar ook andere ondernemers in het centrum van kunnen profiteren.”

Ze hebben ook overlegd met Il Gusto en Café De Bank en gesprekken gevoerd met de gemeente. Daaruit volgde dat elke horecaondernemer een ‘terrasplan’ kan indienen. ,,Wij hebben met zijn drieën één plan gemaakt dat niet alleen betrekking heeft op onze terrassen, maar ook op andere typische winteractiviteiten, zoals bijvoorbeeld een ijsbaan.” Het drietal is ook van plan een kortingsactie op te zetten zodat elke winkelier in het centrum kan meeprofiteren. ,,En nu moeten we dus afwachten of we de juiste vergunningen krijgen. Anders houden we het gewoon bij de winterterrassen.”

Volgens Verhoeven is hun plan coronaproof en waterdicht; er wordt met alles rekening gehouden, of het nu om geluidsoverlast of CO2-uitstoot gaat. Met name dat laatste is erg belangrijk, omdat voor milieugroeperingen ­buitenterrasverwarming een hot item is.

Beschut en geventileerd

Meierijstad verlengde onlangs al de eerder afgegeven ontheffingen tot 1 april 2021. Daardoor mogen de horecaondernemers hun terras niet alleen uitbreiden, maar ook zo aanpassen dat hun gasten beschut zitten. Ook burgemeester Ubachs van Best gaf aan dat de gemeente soepel zal omgaan met plannen die door de horecaondernemers worden ingediend. ,,We denken mee met ondernemers die een terrasoverkapping voor de winter willen. Het moet in ieder geval (brand)veilig en Covid-bestendig zijn, dus voldoende geventileerd en niet te afgesloten.”