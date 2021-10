Het nieuwe Van der Valk-hotel aan de A2 bij Best krijgt vorm: ‘Hier loop je straks het restaurant binnen’

BEST - Het duurt nog wel een jaar voordat de eerste gasten arriveren, maar het nieuwe Van der Valk-hotel naast de A2 bij Best krijgt aan de binnen- én buitenkant al langzaam vorm. Woensdagmiddag werd het hoogste punt bereikt bij de bouw.

,,Hier loop je straks het restaurant binnen en verderop zie je dan de grote, open keuken.” Het ‘interieur’ van het nieuwe hotel - dat ligt ingeklemd tussen de snelweg en de Bestse golfbaan - is nu nog vooral kaal beton, maar initiatiefnemer Marcus van der Valk ziet al precies hoe het gaat worden. Met een glimlach: ,,Het mooiste van Brabant.”

Samen met Sander van Doorn, directeur van het Sonse bouwbedrijf Huybregts Relou, hees Van der Valk woensdagmiddag twee vlaggen op het dak van het hotel, dat voluit ‘Valk Exclusief hotel Eindhoven-Best’ gaat heten. Een teken dat het hoogste punt is bereikt bij de bouw. Dat is een traditie in de bouw, waarbij ook geldt: als het zover is, trakteert de opdrachtgever.

Strijd over de naam ‘Eindhoven’

Bij dat feestelijke moment waren naast werklui ook omwonenden en genodigden van de familie Van der Valk aanwezig. Het in aanbouw zijnde hotel behoort tot een andere ‘tak’ van de bekende familie dan het al langer bestaande Eindhovense Van der Valk-hotel aan de Aalsterweg, hemelsbreed zo’n tien kilometer verderop.

Quote Het in aanbouw zijnde hotel behoort tot een andere ‘tak’ van de bekende familie dan het Eindhoven­se Van der Valk-ho­tel aan de Aalsterweg Beide partijen waren eerder verwikkeld in een juridische strijd om de vermelding van de plaatsnaam Eindhoven. De rechter oordeelde echter dat er door de toevoeging van ‘Best’ bij het nieuwe hotel voldoende verschil zit tussen de twee namen.

Hotel Eindhoven-Best heeft straks een kleine tweehonderd kamers, een bar, brasserie, vergaderzalen, zwembad en een skybar op de twaalfde verdieping. In totaal telt het gebouw vijftien bouwlagen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het complex al in 2020 zou worden opgeleverd. De bouw liep eerder vertraging op, volgens de betrokken partijen onder meer door de ‘uitgebreide ambtelijke procedure’.

De volgende stap: de kamers

Volgens Van Doorn van bouwer Huybregts Relou lopen de werkzaamheden nu keurig op schema. ,,Met het bereiken van het hoogste punt is de ruwbouw gereed, de volgende fase is de afbouw.” Daarbij wordt gewerkt volgens ‘de hoogste duurzaamheidseisen’, stelt hij. ,,We gaan nu verder met de kamers. De badkamers zitten daar al in. We gaan van boven naar beneden.”

Dat kan op een tevreden knik rekenen van Marcus van der Valk. Hij mikt op eind oktober/begin november volgend jaar als moment voor de officiële opening van het hotel. ,,Als we goed blijven plannen, is dat haalbaar”, zegt hij, staand voor wat straks de receptie van Van der Valk Eindhoven-Best moet worden. Met een knipoog: ,,En dan is het hier over een jaar natuurlijk meteen hartstikke druk met gasten.”