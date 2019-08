Het ‘oude’ Vestzak in Son leeft weer, en hoe

VIDEO Beursvloer Meierij­stad is dit keer in Sint-Oedenrode

21 augustus SINT-OEDENRODE - De Beursvloer Meierijstad is dit jaar in Sint-Oedenrode: op maandag 7 oktober van 15.30 tot 18.00 uur in het bestuurscentrum van Meierijstad aan het Burgemeester Wernerplein.