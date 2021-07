Het regent incidenten rond 'Polenhotel' in Best: 'In het weekend wordt er veel gedronken’

Man met ongeldig rijbewijs rijdt onder invloed van drugs en vertoont agressief gedrag naar hulpverle­ners

2 juli BEST - De politie in Best heeft woensdagmiddag de handen vol gehad aan een 32-jarige man die onder invloed van drugs achter het stuur was gekropen. Bij de aanhouding richtte de bestuurder zijn agressiviteit onder meer tegen de hulpverleners die de man probeerden te helpen.