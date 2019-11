Het succesverhaal van vluchteling Samrand: ‘Ik ben helemaal tevreden’

Het tweetal besloot te informeren bij Fontys Hogeschool in Eindhoven, of Samrand daar accountancy kon studeren, om zijn kansen te vergroten. Bij Fontys nam het gesprek een verrassende wending. ,,Jij moet niet gaan studeren. Het vak beheers je al en hier kom je tussen veel jongere studiegenoten terecht”, was samengevat de reactie van Fontys-docent Kelly van der Heijden en instroomcoördinator Bob Gabriël.



Van der Heijden regelde vervolgens in no time via zijn contacten met het bedrijfsleven een stageplek bij Flynth Accountants. De gemeente Best werkte mee aan de constructie dat Samrand daar stage kan lopen met behoud van uitkering. Kelly van der Heijden treedt in zijn vrije tijd op als stagebegeleider van Samrand, een oplossing voor de horde dat de Iraniër niet bij Fontys staat ingeschreven.



Door goede onderlinge contacten en buiten de lijntjes denken, kon Samrand in augustus aan de slag bij Flynth in Den Bosch. Hij dwong dat deels zelf af. ,,Hij heeft een ontzettend goede mentaliteit", zegt Van der Heijden. ,,Hij is leergierig en sociaal sterk", heeft Flynth-vestigingsdirecteur Ruud Keijzer ondervonden. Zo sterk dat een stagecontract van drie tot twaalf maanden is verlegd en een vaste baan in het verschiet ligt. En Samrand zelf: ,,Het gaat nu zo goed, dat is heel bijzonder. Ik ben helemaal tevreden.”