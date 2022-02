Hij zwaaide meer naar bekenden dan met zijn bonnenboekje; wijkagent Marc Gouka uit Son en Breugel na 45 jaar met pensioen

Automobi­list met 100 gram hasj aangehou­den, verdacht van rijden onder invloed

BEST - Een autobestuurder die zich verdacht gedroeg in Best, is donderdagavond aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. De politie rook wiet bij een controle van zijn auto, waarna uit een test bleek dat de verdovende stof THC in het speeksel van de man zat. Ook had de verdachte een groot blok hasj van ongeveer 100 gram bij zich.

