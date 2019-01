Historische plek de Vlagheide bij Sint-Oedenrode als basis voor 75 jaar Market Garden

Het kamp waar de oorlog door acteurs en re-enactors wordt nagespeeld komt van zaterdag 14 september tot en met zondag 22 september op de nieuwe locatie de Vlagheide tussen Sint-Oedenrode en Schijndel. Het Basecamp komt te liggen naast Schijndel op de velden van Dropzone A direct achter de Koeveringsedijk. Hier landden op 17 september 1944 tijdens Operatie Market Garden de eerste geallieerden, die voet op Brabantse bodem zetten. Dat is ook een reden om het evenement, dat in 2014 nog aan de Corridor werd gehouden en toen zo'n 20.000 bezoekers trok, nu op de Vlagheide te houden. 'Er is voor Vlagheide gekozen omdat deze locatie een belangrijke plek innam tijdens het begin van de bevrijding', stelt de gemeente Meierijstad in een persbericht.

Ook is te zien hoe het er in de oorlog in de omgeving van Veghel en Eerde aan toe ging en hoe de bevrijders in 1944 leefden, woonden en werkten. Sint-Oedenrode en Veghel waren de eerste Brabantse plaatsen die werden bevrijd in september 75 jaar geleden. De bevrijding van Schijndel liet hierna nog ruim vijf weken op zich wachten. In 2019 is het 75 jaar geleden dat de geallieerden begonnen met de bevrijding van Zuid-Nederland. Deze operatie, bedacht door de Britse Veldmaarschalk Bernard Montgomery, werd Operatie Market Garden genoemd. In 1994 werd voor de eerste keer op een grote schaal Operatie Market Garden herdacht met een rit die de route van 1944 volgde. Door het grote succes in 2014 (OMG2014) is door de Stichting Operation Market Garden het initiatief genomen om nog eens een soortgelijk evenement te organiseren.