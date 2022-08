Hoe een wens om knuffels weg te geven een reisje naar de Efteling werd

BEST - Een vijfjarig meisje dat haar knuffels wilde weggeven, daar begon het mee. De wens van dit meisje hing met Kerstmis in de Rotary-Wensboom in Best een wens. Na contact hierover met de Voedselbank kwam er een nóg mooier idee boven: kinderen meenemen naar De Efteling, en hen voorzien van de nodige versnaperingen. Een hele operatie, maar alles liep gesmeerd.

De Voedselbank nodigde 45 kinderen uit om mee te gaan, tussen de 5 en de 15 jaar. ,,Het is heel fijn dat deze kinderen dan na de vakantie op school ook iets kunnen vertellen, als het gaat over wat iedereen in de vakantie heeft gedaan. Er waren trouwens ook nog ouders die vroegen of ze mee konden, maar we wilden het toch echt voor de kinderen organiseren.”

‘Er komt heel wat bij kijken’

Jeanette van de Ven van Rotary Best/Oirschot ging mee als een van de achttien begeleiders; elk duo nam zes kinderen onder zijn hoede. De overige vrijwilligers bemanden een EHBO-post. ,,Ja, er komt heel wat bij kijken”, lacht Van de Ven. ,,Dus we zijn blij dat we dit hele festijn samen met de Lions uit Son en Stichting Eddie uit Oirschot konden organiseren. Zo konden we de taken mooi verdelen. En de kosten niet te vergeten, want die zijn behoorlijk. 46 euro per kaartje maar liefst. Maar goed, het is wel een hele mooie wens die we zo in vervulling kunnen laten gaan.”

Boeren- en tuindersvereniging ZLTO uit Best en Oirschot sponsorden appels voor bij de lunch en de ijsjes. En bij terugkomst in Best stond er een friteswagen die, uiteraard, frites en snacks uitserveerde.

,,Tien jaar geleden hebben we al eens met de Voedselbank iets soortgelijks geregeld. Dus dat was alweer een flinke poos geleden. Dit soort kun je acties niet elk jaar doen, en dat hoeft ook niet, want er zijn genoeg andere dingen te bedenken. Nog voortbordurend op de wens van dat meisje dat haar knuffels wilde weggeven: in oktober gaan we een grote speelgoedinzameling organiseren in Best en al dat speelgoed brengen we dan naar de speelgoedbank in Eindhoven. Dus eigenlijk heeft haar wens tot twee mooie initiatieven geleid.”