Hoe Lieve (12) de brugklas combineert met paaldansen op topniveau

Sportief was ze altijd al: ze deed aan boksen en judo en turnt nog steeds. Haar favoriete onderdeel is - niet verwonderlijk gezien de parallellen met de paal - de brug. ,,Op dat toestel kun je ook trucjes doen.’’



In de rustige periode traint Lieve een keer of vier in de week, bij Bettine Sarton in Best en met Minten in Berlicum. En thuis hangt ze elke dag wel in de paal, om te oefenen of te spelen. Maar richting het NK in juli wordt het aantal trainingsuren flink meer.



,,Dan ben ik er bijna dagelijks mee bezig. Dan hang ik bijvoorbeeld vijf minuten in de paal en moet ik elke drie seconden een ander trucje doen.’’ Het trainen behelst niet alleen het oefenen in de paal om soepel te blijven, maar ook krachttraining en opdrukken.