Hoe Snollebollekes in no time GelreDome vol kan krijgen: ‘Tegenhanger van alle ellende’

ARNHEM - Wat Justin Timberlake niet lukte, lukt Snollebollekes wel: in no time raakten de concerten van de feestact rondom Rob Kemps uit Best in het GelreDome uitverkocht . 60.000 feestvierders gaan vrijdag en zaterdag uit hun dak in Arnhem. Wat is de verklaring van het succes: is het de vrolijkheid? Het carnavaleske gevoel? De ongedwongen sfeer?

Volledig scherm Een affiche voor het eerste concert. © Snollebollekes Totaal overdonderd was David Brons van het organiserende Matrixx afgelopen oktober. Krap anderhalf uur duurde het, voor alle 30.000 kaarten van het concert van de feestact Snollebollekes in het GelreDome weg waren. Een vlak daarna aangekondigd extra concert, komende vrijdag, verkocht opnieuw razendsnel uit.



Ter vergelijking: de Rolling Stones verkochten in 2017 hun GelreDome-concert na een maand nog niet uit. De Amerikaanse hitzanger Justin Timberlake kreeg het stadion vorig jaar helemaal niet vol. En neem Bon Jovi, weliswaar op een andere locatie. Maanden na de start van de verkoop zijn er nog kaarten voor het komende concert in het Nijmeegse Goffertpark.

Drang naar ongedwongenheid

Hoe kan die vrolijke Brabander met kenmerkende rode kleding en gele stropdas wél razendsnel een stadion vullen? De Arnhemse muziekschrijver en producent Emile Hartkamp, verantwoordelijk voor hits van onder meer Frans Bauer, Marianne Weber en Koos Alberts, snapt het wel. Het is de drang naar ongedwongenheid, zegt hij. ,,Er is veel rommel en ellende in de wereld. Snollebollekes is een perfecte tegenhanger. Het is vrolijk. Je kunt even ongedwongen uit je dak gaan en no nonsense knallen. Zonder na te denken over teksten.’’

Daarbij, zegt Hartkamp, is het vernieuwend. ,,De act is goed neergezet, het is een gimmick. Het straalt iets stoers uit, waardoor het jongeren aanspreekt. Jongeren vinden het niet cool naar Frans Bauer of Jannes te gaan. Maar dit is totaal anders. Bij Snollebollekes kun je het leven vieren, alle remmen los gooien. Meer dan bij welke Nederlandse act van nu dan ook.’’

Aanstekelijk

Snollebollekes Snollebollekes is de feestact achter Rob Kemps uit Best. De cabaretier/zanger werkt samen met dj's Maurice Huisman en Jurjen Gofers. In 2013 begon het grote succes van de act. Het nummer Vrouwkes werd een grote hit, onder meer tijdens carnaval. Een jaar later zong iedereen mee met de opvolger daarvan, getiteld Snollebolleke. Nog succesvoller was Links Rechts, uitgebracht in 2015. Het met de hele zaal ‘van links naar rechts’ springen werd dankzij het EK voetbal van de vrouwen in 2017 vaste prik in menig voetbalstadion. Met duizenden tegelijk gingen de Oranje vrouwen vlak na het laatste fluitsignaal van links naar rechts. Die traditie ontstond overigens al eerder, bij NAC in het Rat Verlegh Stadion. Ook Springen Nondeju en Bobbelen ontbreken niet op menig carnavals- en après-ski-feest.



Eerder deze maand kwam de nieuwste single uit van Snollebollekes: Total Loss, een samenwerking met Gerard Joling. Bij de concerten in Arnhem krijgt Snollebollekes vrijdag en zaterdag hulp van tientallen gastartiesten. Onder anderen Gerard Joling, Vengaboys, Paul Elstak, Mooi Wark en Gebroeders Ko werken mee aan de show. Willie Oosterhuis, vaste presentator van het Mega Piraten Festijn, ziet dat ook. Maar Rob Kemps heeft, samen met dj’s Jurjen Gofers en Maurice Huismans, nog een kracht: hij weet het publiek één te maken. ,,Hij kan wat elke artiest wil: het publiek als één lichaam met elkaar in verbinding brengen. Dat lukt hem vlekkeloos, omdat het een vakman is en omdat zijn muziek zo aanstekelijk is. Als hij Links Rechts inzet, gaat ook écht iedereen van links naar rechts. Het gevoel samen één te zijn brengt hij perfect over.’’



De Eindhovense après-ski dj Patrick van Wattum, alias dj Matthias, merkt dat het draaien van een nummer van Snollebollekes succes garandeert. ,,Of het nu in Brabant is, bij het Oktoberfest in Sneek of op wintersportplekken als Saalbach en Gerlos: overal waar ik draai gaat het het meest los op Snollebollekes. Bij Links Rechts is het publiek bij de eerste paar noten al niet te houden.’’

Herkenningsfactor

Volgens de dj is het de herkenningsfactor die de act groot maakt. ,,Je hoort in een paar seconden: ‘dit is Snollebollekes'. Dan denk je: ‘dit wordt weer een en al feest en vrolijkheid'. De teksten gaan nergens over, maar de muziek is enorm vernieuwend.’’

Wat de verklaring ook is, de verkoop overtreft de stoutste dromen van organisator Brons. Die was al blij geweest met 14.000 man. Hij sprak eerder over ‘een uit de hand gelopen gimmick'. ,,En de muziek overstijgt alle genres. Je kunt van hardstyle én Snollebollekes houden.’’