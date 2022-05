Hoge energieprijs en inflatie maken Rooi niet minder gul; Succesvolle afsluiting Goede Doelen Week Sint-Oedenrode

In de maand april gingen de collectanten in Sint-Oedenrode weer op pad voor de Goede Doelen Week. Ze hoopten weer veel geld op te halen voor het goede doel, om precies te zijn voor alle in totaal 19 landelijke doelen die dit jaar deelnamen. Daarbij ging het onder meer om het Rode Kruis, de Hartstichting en Amnesty International.

Het is de vierde keer dat op deze manier geld werd ingezameld, en wederom met succes. Door gezamenlijk te collecteren wordt er veel bespaard op de kosten en zijn er meer collectanten beschikbaar. Er werd tot nu toe dan ook beduidend meer opgehaald, dan toen ieder dit voor zich deed. Voor inwoners is het ook prettiger, omdat er zo niet om de week weer een andere collectant aanbelt voor weer een ander goed doel.

Via een QR-code op de website en een brief, die iedere bewoner in zijn brievenbus kreeg, was er de mogelijkheid precies in te vullen welk bedrag je wilde doneren voor welke organisatie. Maar ook ‘cash’ doneren behoorde nog steeds tot de mogelijkheden.

Of er ook dit jaar weer een mooi bedrag zou worden opgehaald was vooraf de vraag, mede door de oplopende prijzen in verband met de oorlog in Oekraïne, de collectes die hiervoor al zijn geweest en corona. ,,Toch had ik goede hoop”, zegt Ad de Gouw, voorzitter van de GDW. En die hoop is uitgekomen. ,,Sint-Oedenrode is een plaats waar men zich om elkaar bekommert.”

In totaal blijkt er 54.383,42 euro te zijn opgehaald: het totaalbedrag werd zaterdag onder luid applaus bekend gemaakt op de Markt in Sint-Oedenrode. Een spannend moment voor de vele vrijwilligers, want de hele operatie kostte ook dit jaar weer de nodige organisatie. Zo’n driehonderdvijftig vrijwilligers zetten zich hiervoor in. Voordat het bedrag bekend werd gemaakt, bedankte De Gouw alle collectanten.

,,Ook al wordt de emmer niet veel zwaarder, juist het rondgaan en het aanbellen is en blijft cruciaal”, vertelde hij. ,,Op het moment dat de enveloppen worden afgegeven, zien we de digitale donaties oplopen, het schudt mensen wakker. Daarna zakt het wat in en in de week dat de enveloppen weer opgehaald worden, loopt het weer op. De collectant zelf merkt dus niet dat er veel opgehaald wordt, maar wij zien het wel op de bankrekening. Alle Wijkhoofden krijgen achteraf van ons voor iedere collectant een bedankkaart, waarop is ingevuld wat er opgehaald is.”