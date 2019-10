Hond die IS-leider opspoorde werd in Best getraind: ‘In die tweet van Trump herkende ik hem meteen’

Zijn telefoon staat roodgloeiend. Maar dat is Van Hoof wel gewend. Hij komt wel vaker in het nieuws, klinkt het overtuigend. Nu is dat niet zo gek: bij de tweet die Donald Trump zo’n 23 uur geleden de wereld in slingerde, is een afbeelding van 'zijn’ Mechelse herder te zien. ‘Een prachtige hond, die geweldig werk verrichte bij het veroveren en doden van de leider van ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi’, aldus de president van de Verenigde Staten.



,,Ik herkende hem meteen. Die heb ik toen hij een jaar oud was hier naartoe gehaald. Hoe lang hij hier precies zat, durf ik niet te zeggen", vertelt Van Hoof. Hij legt uit dat DACH Police-Dogs and Services een soort tussenstation is. In Best wordt de trainingsbasis gelegd, vervolgens worden ze geselecteerd, in dit geval door een Amerikaanse politie-eenheid, die ze ‘doortrainen', zoals dat heet.