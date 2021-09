Hondenschool Son en Breugel bestaat 25 jaar: ‘Een hond belonen is zo belangrijk’

25 jaar geleden, toen Veronica Ameijde begon met haar hondenschool, werden honden nog gecorrigeerd met een slipketting, en dus met een pijnprikkel. Nu is ze nu vooral bezig is met positief gedrag belonen: ,,Fantastisch! Als je je hond geen pijn hoeft te doen, waarom zou je het dan doen?” Ameijde (58) leert baasjes dat je vooral tijd, energie en geduld moet hebben om een relatie op te bouwen met je hond. Spelenderwijs, met plezier trainen en het goede belonen. Geduld en tijd is wel een dingetje. Want Ameijde merkt dat mensen vroeger meer tijd hadden om hun hond op te voeden: ,,Verwacht niet van een puppy dat hij van de kleuterschool direct naar het voortgezet onderwijs gaat en alles kan. Kinderen doorlopen ook eerst de basisschool. Geef honden de tijd.”

Ameijde had dertig jaar geleden twee hondjes en dacht geen cursus nodig te hebben: ,,Toch liep ik tegen dingen aan waar ik best wat hulp bij kon gebruiken.” Haar oog viel op een schriftelijke cursus ‘hondengedrag’ waar ook praktijkdagen bij Martin Gaus in Lelystad bij zaten. Het smaakte naar meer en Ameijde ging ook de instructeurs cursussen volgen en het was Martin Gaus zelf die aan haar vroeg een hondenschool te starten. Ze vond een manege in Son en Breugel die ze na een paar jaar verruilde voor een locatie in het bos. Bij de windhondenrenbaan aan de Bestseweg 1.

Een snelle rekensom leert dat Ameijde in 25 jaar tijd al zo’n vijfduizend honden heeft gezien op haar school. Belangrijk vind Ameijde dat baasjes niet alleen maar bezig zijn met commando’s aan te leren aan hun hond: ,,Er is een hardnekkige mythe in de hondenwereld over dominantietheorie. Dat baasjes denken een dominantie roedelleider te moeten zijn. Dat is achterhaald. Werken aan een relatie met je hond is belangrijk. Plezier hebben. Dan wil de hond voor je werken. De hond belonen is zo belangrijk. Dat hoeft niet altijd met een ‘voertje’. Een stukje samen rennen. Of de hond even laten snuffelen. Ook dat zijn beloningen.” Snuffelen werkt ook nog eens stressverlagend. ,,Zoals de mens de krant lees om op de hoogte te zijn, zo snuffelt de hond om te willen weten welke teef loops is en of er een nieuwe hond in de buurt is komen wonen.”

Afgelopen periode mocht er wel les gegeven worden, maar uiteraard met de geldende corona maatregelen. ,,Het vele thuiswerken van veel hondeneigenaren heeft het probleem ‘verlatingsangst’ vergroot”, vertelt Ameijde. ,,Honden zijn gewend geraakt dat er altijd wel iemand thuis is. Aangeschafte puppy’s weten niet beter. Dat moet je echt goed begeleiden.”

Keurmerk uitgereikt

Zondag 19 september is het precies 25 jaar geleden dat Ameijde haar hondenschool startte. Het maakt deze dag extra feestelijk dat ze juist op deze dag het Martin Gaus Keurmerk uitgereikt krijgt. Volgens Ros Nawijn van het Martin Gaus Keurmerk helpt het mensen om te herkennen welke hondenschool kwaliteit biedt: ,,Hondentrainer-zijn is een vrij beroep. Scholen met dit keurmerk zijn beoordeeld op onder andere kwaliteit, kennis, ervaring en dierenwelzijn.”

Op zondag is publiek welkom. Tussen 10.00 uur en 15.00 uur zijn er gratis workshops, een mega-malle-estafette en een hindernisparcours, Je kunt met je hond op de foto en is er uitleg over shiatsu hondenmassage. Bezoekers wordt gevraagd de corona-maatregelen in acht te nemen.