Honderd uur Roois entertainment vanuit Glazen Huis tijdens carnaval: ‘Vur mekare de Mert op’

Papgat voor Papgat start op vrijdagavond 25 februari het vijfdaagse evenement ‘Vur mekare de Mert op’. Dat wil zeggen: honderd uur live entertainment in de vorm van een Glazen Huis op de Markt. Via een livestreamuitzending kunnen inwoners alles volgen. Mensen mogen natuurlijk ook persoonlijk naar de Markt komen om (bijvoorbeeld) een cheque te overhandigen of anderszins een bijdrage te leveren aan de uitzending. Want volgens initiatiefnemers Carlo van Kessel - voorzitter SJC Papgat - en Frank van den Brand - president van Stichting Papgat - is het programma zo ingevuld dat er ruimte blijft voor persoonlijke inbreng. ,,Onze insteek is: iedereen mag meedoen, we doen het samen.”

Quote Tegen een zelf te bepalen donatie kunnen ook mensen buiten Rooi plaatjes aanvragen, een anekdote, grappige- of serieuze gebeurte­nis vertellen. Alles is mogelijk Frank van den Brand, President van Stichting Papgat

Op vrijdagavond sluit burgemeester Kees van Rooij de deur achter de rug van beide mannen. In de glazen kubus hangen zij hun carnavalsuitrusting aan de kapstok en met een team medewerkers maken ze dit evenement een feest. Niet alleen voor carnavallend Rooi, maar voor alle inwoners. ,,Tegen een zelf te bepalen donatie kunnen ook mensen buiten Rooi plaatjes aanvragen, een anekdote, grappige- of serieuze gebeurtenis vertellen. Alles is mogelijk”, zegt Van den Brand.

Ochtendgymnastiek, vermomde gasten en muziekbingo

Om honderd uur aaneengesloten te vullen is een deel van het programma al rond. Elke ochtend brengt een bewegingstherapeute jong en oud in beweging met ochtendgymnastiek. Verder kunnen kijkers raden naar de naam van bekende Rooienaren die vermomd in beeld verschijnen. Op zaterdagavond is er een quiz met vragen, filmpjes en geluidsfragmenten die voor het merendeel betrekking hebben op Sint-Oedenrode.

Een muziekbingo en ludieke veiling brengen variatie, artiesten treden op en carnavalsclubs verplaatsen hun snert- en struifconcert naar verkoop van snert en struif op de Markt. De maandag is gereserveerd voor de jeugd met een kinderbingo en een miniplaybackshow. In de glazen ruimte playbacken jongens en meisjes hun favoriete nummer voor publiek. Dinsdagmiddag is toebedeeld aan mensen met een beperking. In hun eigen omgeving kunnen ze via een livestream mooie prijzen winnen met aangeschafte bingokaarten.

Opbrengst bekendgemaakt bij verbranden Willemke Pap

Pas zes weken geleden lanceerde Van Kessel dit plan binnen de carnavalsorganisaties. Het werd met gejuich ontvangen. Van den Brand: ,,We krijgen ook veel enthousiaste reacties van de jeugd. Kinderen zamelen lege flessen in voor het statiegeld en de Rooise Jeugdraad ontvangt in restaurant De Beurs gasten en serveert het pop-updiner tegen een prijs van 11,11 euro. Bovendien leveren bedrijven materialen en de gemeente Meierijstad is blij met ons initiatief. We gaan ervan uit dat we op dinsdagavond om middernacht toestemming krijgen voor onze carnavalstraditie: Willemke Pap verbranden op de Markt. Dan maken we ook de opbrengst bekend.”

,,We overleggen nog voor welke goede doelen het geld bestemd is. Natuurlijk is het resultaat belangrijk, maar bovenaan staat de saamhorigheid om samen tot een wij-gevoel te komen.”