Hoogbouw in Best stuit op verzet: ‘Deze ‘kolossen’ passen niet in een dorp’

De missie van Lieke uit Sint-Oedenrode: 28 keer 650 slaapzak­ken voor noodlij­dend Lesbos

12 september Twee gigantische branden zorgden er begin deze week voor dat 13.000 vluchtelingen op het overbevolkte migrantenkamp Moria op Lesbos in een mum van tijd dakloos raakten. Veel mensen sloegen op de vlucht. Nog meer mensen zijn in nood en zitten zonder onderdak en bezittingen. En dus is alle externe hulp, eens te meer, hartstikke nodig. Vijf dertigers uit Sint-Oedenrode en omgeving, onder wie Lieke van Casteren, komen in actie. Ze zamelen slaapzakken in. Heel veel slaapzakken.