Hotel op silo's in Veghel wordt langzaam realiteit

VEGHEL - Het hotel op silo's aan de Noordkade in Veghel is geen luchtkasteel meer. De bouwaanvraag eerste fase ligt inmiddels bij de gemeente.

Stel je voor. Je wandelt over de Noordkade, langs restaurant Wittern en bioscoop Industry naar de silo's. Je loopt via een trap de verhoogde entree van het hotel in.

De foyer bevindt zich tussen drie rijen van vijf silo's. Je blik wordt omhoog getrokken, de ruimte tussen het bovengelegen hotel en de plek waar je staat lijkt oneindig groot. Via een panoramische lift ga je omhoog, je komt uit in een binnentuin en een hogere foyer. Er is een bistro en ontbijtzaal met grandioos uitzicht over de Zuid-Willemsvaart en de erachter gelegen havens.

Het is net zo'n wijds uitzicht als in je hotelkamer. Je kijkt uit over de haven, over Veghel centrum, richting de Amert of de Bloemenwijk.

Architect Wessel Vreugdenhil heeft zijn beleving van het Silotel aan de Noordkade in Veghel in zijn hoofd én op papier. Het hotel van vier bouwlagen met zo'n 100 kamers ligt in een U-vorm bovenop de oude silo's van mengvoederfabriek Cehave. De kamers zijn zo'n 35 vierkante meter groot, op de hoek wat ruimer. Op de vierde verdieping liggen de kamers iets terug. ,,De wereld tussen de silo's is zo mooi. Hoe het licht daar naar binnenvalt, het beeld verandert ieder uur van de dag. Daar kunnen we prachtige dingen mee doen", zegt de architect.

Bouwaanvraag

Het blijft niet bij dromen, want begin december is de 'bouwaanvraag eerste fase' bij de gemeente ingediend. Dit omvat vooral voorbereidend werk: milieu- en grondonderzoek bijvoorbeeld. Voor Bouwbedrijf Van de Ven, eigenaar van het cultuur- en foodcomplex op de Noordkade, is het hotel letterlijk en figuurlijk de bekroning op de transformatie van het voormalige veevoedercomplex. Pi de Bruijn en Wessel Vreugdenhil van het Amsterdamse bureau Architekten Cie is gevraagd om na het food- en cultuurcomplex nu ook het hotel op de silo's vorm te geven.

Het krijgt de naam Silotel. Het bedrijf tekende in diverse wereldsteden prestigieuze panden, vaak met vele bouwlagen, zoals Vanderpark in Moskou, Dadong Arts Center in Taiwan, Circl op de Zuidas in Amsterdam en het Student Hotel in Eindhoven.

Een gebouw met oude silo's als fundering is voor zover bekend alleen gemaakt in Kaapstad. Daar is op 33 meter hoge silo's, ongeveer zo hoog als die in Veghel, het museum voor hedendaagse Afrikaanse kunst Zeisz MOCAA gevestigd.

Nauwelijks ruimte

Het bouwen langs de Veghelse kade wordt een pittige opdracht. Er is nauwelijks ruimte. Water aan de ene kant, het cultuurcomplex aan de andere kant. ,,Van de Ven heeft nog een opslagterrein met bouwmaterialen naast de silo's dat kan worden leeg geruimd voor de bouw."

De bouwdelen zullen omhoog getakeld moeten worden. Vreugdenhil denkt daarvoor aan het plaatsen van een kraan ín een van de silo's. ,,Een kraan in het hart van het bouwplan." Die kraan zal binnenin de silo in compartimenten opgebouwd moeten worden. Een ingewikkelde bouwopgave? ,,Vooral het voorbereiden kost veel tijd", zegt Vreugdenhil. ,,We zullen veel moeten doen met prefabricage. Op de grond delen in elkaar zetten, daarna ophijsen." De vijftien silo's zijn gemaakt van gewapend beton en staan op een achthoekige betonplaat die op palen staat. ,,De silo's kunnen het gewicht makkelijk dragen. Nee, dat gaat echt niet wankelen."

Omwonenden zijn ingelicht. Er is vooral vrees over inkijk in de tuinen en verminderde privacy. Het plan is volgens Van de Ven aangepast met een soort balkonwering zodat hotelgasten niet in de tuinen kunnen kijken. ,,Maar ook zonder die aanpassing zou daar nauwelijks sprake van zijn", zegt de architect. ,,Je zit straks echt op grote hoogte, dusdanig dat je automatisch de verte in kijkt. Je blik wordt vooruit getrokken, niet naar beneden." Ook waren omwonenden bang voor schaduw. ,,Het zal weinig schaduw geven op de omgeving en alleen op winterse dagen", meent Vreugdenhil.

Van de Ven ontwikkelt het plan vooralsnog zelf. Of de exploitatie van het hotel door een keten gedaan gaat worden of anderszins, is nog niet bekend. Wel trekt het al de nodige belangstelling in de wereld van de bouw en architectuur, weet Vreugdenhil. ,,Wat we in Brabant doen heeft de aandacht van professionals in de rest van het land, bijvoorbeeld op websites rond architectuur en in bladen."