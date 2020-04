Huis meerdere keren beschoten in Best terwijl bewoners thuis zijn

Schrijf­ster Sofie Smit uit Best schept dromerige sfeer in debuutro­man ‘Het Perron’

11 april BEST - Over sommige boeken is het lastig recensies schrijven. Als het bijvoorbeeld moeilijk is om er positieve dingen over te zeggen, terwijl het tegelijkertijd wel iets heeft waardoor het een recensie verdient. Zo'n boek is de debuutroman van Sofie Smit, ‘Het perron’.