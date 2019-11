Huisartsen Son en Breugel: stop op nieuwe VGZ-klanten

Huisartsen Claire van de Velde en Christian de Groot nemen de maatregel ‘met pijn in het hart’. De reden is dat VGZ bij onderhandelingen over een nieuw tweejarig contract bezuinigingen wil doorvoeren op de zorg voor ouderen en mensen met mentale problemen. Komt VGZ alsnog met een beter aanbod, dan draaien zij de patiëntenstop terug. De Groot benadrukt dat de huidige patiënten met een VGZ-polis wél kunnen blijven en de zorg behouden die ze nu ook krijgen.