Huiskamer van Oirschot is een echte ontmoetingsplek: ‘Ik zou het niet willen missen’

OIRSCHOT - Afgelopen juli werd de Sint-Joriskapel aan de Gasthuisstraat geopend als ‘Huiskamer van Oirschot’. Het initiatief van de parochie van Sint Odulphus is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan ontmoeten, een praatje en wat gezelligheid. Want daar was behoefte aan, merkte dorpsondersteuner Tiny van de Ven.

In juni vertelde ze dat het lastig was voor de mensen van onder andere de aanleunwoningen om elkaar te ontmoeten. De Enck was immers gesloten en ook de koffiekamer van Huize Sint Joris was niet meer toegankelijk voor hen.

Hoe gaat het nu, een half jaar na de opening?

Tiny van de Ven: ,,Het gaat goed, er is een goede ontwikkeling. Er zijn drie dagdelen, dinsdagochtend, donderdagmiddag en zondagmiddag, en de donderdagmiddag en zondagmiddag lopen het beste.” Op zondag zijn er zo’n vijftien mensen. ,,Dat vinden mensen een vreselijke dag, ze zitten dan veel alleen. Er komt dan wel bezoek maar vaak is dat maar van korte duur.”

Voor dit project is de samenwerking opgezocht met leerlingen van het Kempenhorstcollege. Van de Ven: ,,Op dinsdagochtend komen leerlingen van de Kempenhorst helpen, die nemen mensen mee naar buiten voor een wandeling of een stukje op de duofiets. Die duofietsen mogen vaker ingezet worden trouwens. We hebben veel vrijwilligers die graag mee koffieschenken en een praatje maken met de mensen, maar niet iedere vrijwilliger durft met de duofiets rijden. Vrijwilligers die met de duofiets willen ondersteunen zijn dan ook van harte welkom.”

Van de Ven legt uit: ,,Er is een fanatieke groep die kaart of een spelletje rummikub speelt. Er wordt met elkaar gekletst over vroeger. Als de jongeren komen op dinsdagochtend, vertellen de bezoekers graag over vroeger. Ze staan ook open voor de jongeren, ze vinden het leuk. Het is een goeie mix zo. De leerlingen leren ervan. Zij gaan mee wandelen of op de duofiets.”

Donaties

Volgens Van de Ven wordt er af en toe geld gedoneerd. ,,Dan kunnen we bijvoorbeeld weer iets lekkers bij de koffie kopen. Geen idee van wie dat geld afkomstig is, we zijn er heel blij mee.”

Jo van Hersel (86) uit Oirschot komt graag naar de Huiskamer van Oirschot. ,,Iedere keer ben ik hier. Wat ik hier doe? Koffiedrinken. Kletsen! Rummicub. Ik vind het hier zo gezellig. En de vrijwilligers zijn zo aardig en doen er zo veel voor.” Ze vertelt over de kerstviering die zo mooi was met de muzikanten erbij en de kerstliedjes. ,,En het was zo mooi versierd. ”

Van Hersel: ,,Weetje, dat ontmoeten hier is fijn, je hebt een doel. Sinds dit voorjaar ben ik alleen, ik heb altijd voor mijn man gezorgd. Mijn zoon woont in Spanje, mijn dochter in Boxtel. Die zie ik wel hoor, maar het is fijn om hier anderen te kunnen ontmoeten. Ik zorg ervoor dat ik onder de mensen kom, ik zoek ook zelf het contact. Dat is wel belangrijk, en dat lukt me gelukkig aardig. Ik zorg altijd dat ik kaarten, Skip-Bo en rummickub in mijn tas heb zitten. Ik zou het hier niet willen missen.”