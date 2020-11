Huizenkopers opgelet: prijsgrens voor starterslening in Best gaat omhoog

Ingreep kantoorin­rich­ter brengt meer werk naar Sint-Oedenrode

4 november SINT-OEDENRODE - Een reorganisatie van kantoorinrichter Ahrend als gevolg van de coronacrisis zorgt voor meer werk in de fabriek in Sint-Oedenrode. Ahrend sluit zijn bedrijf in Culemborg en brengt die activiteiten onder bij de Rooise vestiging.