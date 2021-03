Huur betalen voor lege lesruimtes, CultuurSpoor in het nauw door mislukken ‘hotspot’

BEST - CultuurSpoor in Best is jaarlijks tienduizenden euro's kwijt aan de huur van lesruimtes voor muziek en dans, die het grootste deel van de tijd niet eens worden gebruikt. Nu de gemeente ook nog eens de subisidieregels wil veranderen, trekt de organisatie aan de noodklok.

CultuurSpoor huurt standaard alle muziek- en danslokalen in de ‘culturele hotspot’ in het pand Cultuurbank. Een deel daarvan gebruikt de organisatie zelf voor lessen aan kinderen, andere ruimtes moeten dan worden onderverhuurd aan andere partijen. De gemeente Best probeert al jarenlang te stimuleren dat aanbieders in de centrale ‘hotspot’ actief worden, door 370 euro subsidie per cursist te geven. Andere organisaties - met bijvoorbeeld een eigen pand - ontvangen 150 euro. In de praktijk zorgt dat echter niet voor meer activiteit in de ‘hotspot’: naast CultuurSpoor is enkel Musical ’s-Cool er nu actief.

‘Oneerlijk speelveld’

Het college van b en w stelde daarop onlangs dat het doel om op één plek meer ‘reuring’ te creëren niet is gehaald. ,,Samenwerking dwing je niet af”, aldus wethouder Rik Dijkhoff. Volgens hem ontstaat er door de verschillen in subsidietarieven per aanbieder juist wel een ‘oneerlijk speelveld’ en moet de gemeente daarvan af. Het voorstel: niet aanbieders maar ouders ontvangen straks subsidie, tot maximaal 50 procent van het cursusgeld of 350 euro. Ook de gemeenteraad lijkt voorstander.

Quote De jaarlijkse huurkosten zijn 55.000 euro, terwijl we er voor de eigen lesprak­tijk maar twintig procent van de tijd gebruik van maken. Ingrid van Beek, Directeur CultuurSpoor

CultuurSpoor-directeur Ingrid van Beek vraagt zich af of die nieuwe werkwijze nieuwe leerlingen niet afschrikt. ,,Ouders moeten een groot bedrag overmaken en krijgen dat dan later terug. Dat moeten ze wel kunnen betalen.” Een eventuele afname van leerlingen heeft direct gevolgen voor CultuurSpoor, dat nu al moeite heeft met het betalen van de huur door de magere bezetting van de lesruimtes. ,,De jaarlijkse huurkosten zijn 55.000 euro, terwijl we er voor de eigen lespraktijk maar twintig procent van de tijd gebruik van maken. We gaan kijken of we met de eigenaar van het gebouw kunnen onderhandelen over het huren van minder ruimte, maar of dat lukt weet ik niet.”

40.000 euro per jaar nodig

Van Beek greep deze week een gemeenteraadsvergadering aan om te pleiten voor een jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente om de ‘hotspot’ draaiende te kunnen houden, ook als de subsidieregels veranderen. ,,Dit gaat om meer dan stenen, het is een belangrijke culturele ontmoetingsplek voor Best”, aldus de directeur, die uitgaat van een jaarlijkse som van zo'n 40.000 euro.

Om daar goed naar te kijken, wordt het definitieve besluit over de nieuwe subsidieregels nu uitgesteld tot april. ,,Dit is te belangrijk om er nu snel tussen te frotten”, aldus Veronique Zeeman (BestOpen). Wouter Bondt (CU) vraagt zich wel af of het uittrekken van een extra 40.000 euro voor CultuurSpoor niet juist weer voor een 'ongelijk speelveld’ zorgt. ,,Een lastige bijkomstigheid, maar we moeten hier wel iets mee.”

CultuurSpoor biedt naast dans- en muziekles ook volwasseneneducatie aan en is verantwoordelijk voor de Bestse bibliotheek. Die takken worden niet beïnvloed door deze subsidie, stelt Van Beek.