‘Ik neem het heel relaxed’: correspondente en kankerpatiënte Marleen Benschop over haar naderende dood

Heer­beeck-leerlinge Lianne van de Vijver wint Orion Contest

HELMOND - Lianne van de Vijver (16), leerlinge van het Heerbeeck College in Best, heeft donderdagavond de Orion Classic Contest in het Speelhuis in Helmond gewonnen. Aan die wedstrijd deden negen van de twaalf Orion-scholen mee. Het was voor de tweede keer dat deze werd gehouden.

5 november