‘Ik wil vooral dat mensen beginnen te sporten én het volhouden’

In kleine groepjes van zes, of zelfs 1-op-1, zo pakt eigenaar Irmo Emmaneel (36) het aan. Met succes blijkbaar, want hij haalde vorige week de Dutch Fitness Award binnen en is ook uitgeroepen tot beste sportschool van Son en elfde beste van Brabant. ,,Het is geen superbekende of belangrijke prijs, maar wel een mooie waardering voor het werk dat we het afgelopen jaar verzetten.” Na vijf jaar opende Emmaneel een tweede studio in zijn pand. ,,Net voor de verplichte sluiting van een halfjaar. We vreesden klanten te verliezen, maar we groeiden het afgelopen jaar zelfs: 170 leden en vijf coaches hebben we nu.”