‘Ikea-pakket voor gevorderden’ is straks de nieuwe bouwplek voor carnavalsminnend Best

BEST - Door alle festiviteiten ging een streep vanwege corona, maar toch gaat 2021 in Best de boeken in als belangrijk 'carnavalsjaar’. Aan de Eindhovenseweg Zuid is begonnen met de bouw van een nieuwe, centrale bouwplek voor praalwagens. Al heeft die nu nog vooral wat weg van een gigantisch ‘Ikea-bouwpakket’.

Tientallen dakspanten, honderden golfplaten en duizenden moertjes, boutjes en schroefjes worden uiteindelijk niet één, maar twee loodsen waar lokale carnavalsverenigingen aan hun creaties kunnen werken. Een flinke klus, zo op het eerste oog. Zeker zonder tekening met stappenplan. ,,Maar we weten precies hoe alles in elkaar steekt, hoor”, zegt Gaston Wilting, voorzitter van de stichting Karnavalsfederatie Best, jaarlijks organisator van de carnavalsoptocht. ,,Als je een praalwagen kunt bouwen, dan lukt dit ook.”

Eerste contouren

Volledig scherm De optocht van 'Klompengat' in 2019. © Wilma Vervoort Samen met collega's Theo Jansen en Kasper Kruize is hij op vrijdagochtend bezig met de eerste contouren van de 450 vierkante meter grote eerste loods. Bart Swinkels - regerend ‘vorst’ van Klompengat, zoals Best met carnaval heet - tilt ondertussen een van de spanten op met een kraan. ,,Een beetje omhoog! Nee, toch omlaag!”

De Karnavalsfederatie Best was al langere tijd naarstig op zoek naar een nieuw onderkomen voor de praalwagens. Van de vorige centrale bouwplek liep de huurovereenkomst twee jaar geleden af. Samen met de gemeente Best kwam de stichting uit op de plek aan de Eindhovenseweg Zuid, waar voorheen een grondverzetbedrijf was gevestigd.

De gemeente - eigenaar van het perceel - sloot eind vorig jaar daarop een overeenkomst met de stichting, die nu een ‘carnavaleske huursom’ van 1.111 euro per jaar betaalt. ,,Dit is belangrijk voor de toekomst voor de optocht, want zonder bouwplek haken er toch verenigingen af”, aldus Wilting. ,,We horen nu al van groepen die weer willen beginnen. En we hebben een flinke club vrijwilligers die helpt met het bouwen van de loodsen.”

Wagens voor 2022

Quote Dit is belangrijk voor de toekomst voor de optocht, want zonder bouwplek haken er toch verenigin­gen af Gaston Wilting, stichting Karnavalsfederatie Best Die loodsen vond de Karnavalsfederatie Best 'gewoon’ op Marktplaats, vertelt Wilting. Leden braken ze zelf af in Drunen en Breda en vervoerden ze - met hulp van sponsoren - naar Best. Lachend: ,,Tijdens carnaval. Door corona konden we toch niet feestvieren.”

Vóór de bouwvakvakantie moeten de loodsen er staan, zodat daarna de eerste verenigingen er aan hun wagens kunnen beginnen in aanloop naar de ‘Klompengatse optocht’ van 2022. De clubs kunnen dan volgens de huidige afspraken met de gemeente zeker drie jaar vooruit aan de Eindhovenseweg. ,,Al hopen we natuurlijk op verlenging van onze huurovereenkomst”, aldus Wilting. Dan, met knipoog: ,,En anders halen we de boel weer uit elkaar en bouwen we het ergens anders weer op. We weten nu hoe het moet.”