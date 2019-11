In 50 minuten overzicht geschiedenis Best

VideoBEST - De documentaire ‘Een voetreis door 1000 jaar geschiedenis’ geeft in 50 minuten een goed beeld van de geschiedenis van Best. Vanaf de vroege middeleeuwen in het Frankische rijk van Karel de Grote naar het pre-industriële tijdperk in 1819 met de eerste Koning van Oranje: Willem de Eerste. En uiteraard komt ook de heilige Odulphus aan bod.

Arjen Schat en Hans van Empel van Omroep Best maakten al veel filmpjes over Bestse gebeurtenissen en zochten naar een nieuwe uitdaging. Dat werd een documentaire over 500 jaar oud papier ophalen en dat was zo’n leuk project dat ze over een volgende begonnen na te denken; iets over Odulphus bedachten ze.

Maar toen kwam de viering van Best 200 jaar op te proppen. ,,Daar een documentaire over maken was wel iets omvangrijker”, vertelt Schat. Ze doken in geschiedenisboeken over Best, interviewden een aantal schrijvers daarvan en langzaam maar zeker begonnen de contouren van het filmscript zich af te tekenen.

Behapbaar verhaal

,,Die mensen vertellen allemaal hun eigen verhaal en dat hebben wij teruggebracht naar een leuk, behapbaar verhaal dat ze zelf hadden kunnen vertellen. We hadden natuurlijk veel te veel materiaal maar Hans van Empel, de cameraman, is een genadeloze ‘knipper’. Dus die heeft de lengte van de film toch binnen de perken weten te houden”, lacht Schat.

De voor-vertoningen werden met veel enthousiasme ontvangen. Met name de mooie beelden die Van Empel heeft geschoten werden geroemd. ,,We hebben een uniek document neergezet dat in 50 minuten tijd een heel goed beeld geeft van de geschiedenis van ons dorp”, stelt Van Vroenhoven, voorzitter van Erfgoedvereniging Dye van Best. ,,Zo’n film beklijft veel meer dan boeken die je leest. Het zou echt iets zijn om aan nieuwe inwoners van Best te laten zien. Die krijgen dan meteen een goed beeld van waar ze terechtkomen.”

Vervolg

Er komt zeker een vervolg op de documentaire, die gaat dan over de periode van 1819 tot heden. Daar moet nog veel werk voor worden verzet maar de makers hebben er zin in. Terugkijkend hebben ze van de samenwerking om deze documentaire tot stand te brengen enorm genoten.