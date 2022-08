In Best verzin je al fietsend je eigen verhaal in de Prinses Irene-fietstunnel

BEST - Kunstenares Ilse Weisfelt is hard aan het werk in de Prinses Irene-fietstunnel in Best. Als het straks klaar is, zullen passanten ‘beweging’ ervaren en merken dat er elke keer iets nieuws te ontdekken valt. Buurtbewoners zijn nu al enthousiast. ,,Het is fris en opgeruimd!”

,,Twee jaar geleden wilden we de tunnel al aanpakken”, zegt Veronique Zeeman, wethouder in Best, destijds nog raadslid. ,,Ik liep er regelmatig met mijn hond doorheen en vond dat het er niet uitzag. Veel graffiti, er hingen jongeren rond en er werd door omwonenden overlast ervaren. Door corona konden we er destijds niet echt mee aan de gang gaan. Begin van dit jaar hebben we het opgepakt.”

Budget

De gemeente Best vindt kunst in de openbare ruimte belangrijk en heeft daarvoor ook budget beschikbaar. Dus werd samen met Tuurlijk, het sport- en cultuurteam in Best, het proces in gang gezet om het fietstunneltje op te knappen. Er volgde een selectieprocedure om een kunstenaar te vinden. Daarbij viel de keus op Ilse Weisfelt. Zij heeft veel ervaring met muurschilderingen in de openbare ruimte en haar werk straalt positiviteit en vrolijkheid uit.

,,Daarna ging ik in overleg met de gemeente om duidelijk te krijgen wat het werk zou moeten uitstralen. Dat bleek sport en natuur te zijn. Die zaken zie je terugkomen in die buurt. Vervolgens ben ik gaan brainstormen en schetsen en kwam ik uit op het thema van de 12 Griekse goden. Die staan onder andere voor planten, dieren en de liefde. Daarna ontwierp ik iconen en die zijn straks dus in de tunnel te zien. Wanneer je erdoorheen fietst of wandelt, ervaar je een gevoel van beweging. De iconen kun je interpreteren op je eigen manier. Zo maak je je eigen verhaal.”

Aankondiging

Na de aankondiging over het kunstwerk regende het negatieve opmerkingen op social media. Het geld zou wel beter besteed kunnen worden, en over het kunstwerk ‘wordt straks toch weer graffiti of zo’ gespoten. Kortom: het zou de moeite niet waard zijn.

Goedele Wellens, cultuurcoach bij Tuurlijk en Zeeman vinden het jammer dat er zo geredeneerd wordt. ,,Gemeente Best heeft bewust budget vrijgemaakt voor kunst in de openbare ruimte. Dat het echt wel de moeite waard is, blijkt uit de reacties van omwonenden. Die vonden het al prachtig vanaf stap 1, toen de wanden door aannemer Frans Luijten wit werden geschilderd. Dat gaf meteen een fris en opgeruimd gevoel. Overigens voorzien we het kunstwerk van een biologische beschermlaag waardoor het makkelijk gereinigd kan worden, mocht dit noodzakelijk zijn.”

Weisfelt doet ook een duit in het zakje. ,,Er is een soort ongeschreven wet dat ‘street artists’ elkaars werk niet besmeuren. Ik ervaar dat met werken die ik eerder heb gemaakt.”