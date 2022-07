In de cockpit van een echte Dakota bij Bevrijdende Vleugels in Best

BEST - In de cockpit zitten van een echte Dakota en met een simulator een vliegtuig aan de grond zetten; het kon allemaal tijdens de Pilotendag in Museum Bevrijdende Vleugels in Best. Wie zin had kon ook nog een modelvliegtuigje in elkaar zetten.

Klaas Postma, een van de begeleiders, vertelt: ,,We hebben hier twee vluchtsimulators voor verschillende vliegtuigen. Die mevrouw daar is bezig met de Dakota.” De vrouw, de ene helft van het echtpaar Van den Berge, schiet in de lach. ,,Nou, bezig… Eigenlijk is mijn man meer geïnteresseerd in vliegtuigen, maar hij is nogal verlegen van aard. Daarom doe ik dit nu, maar ik hoef maar weinig te doen, geloof ik.”

‘In ieder geval even gevlogen’

Dat klopt niet helemaal, want de instructeur geeft aan dat ze inmiddels met haar vliegtuig in de verlichting van de landingsbaan is beland. Ze heeft niet goed opgelet. ,,Maar ik heb in ieder geval even gevlogen!” zegt ze vergenoegd. Ze zijn speciaal naar het museum gekomen vanwege hun interesse in de Tweede Wereldoorlog.

Er staat ook een oude simulator. ,,Dat is een oude Linktrainer. Daar leerde je vroeger in vliegen. Ja, we moeten deze nog verder opbouwen zodat hij ook echt weer van links naar rechts gaat en dat de neus beweegt. Je moet hier dan instappen, vervolgens gaat de kap dicht en zie je alleen nog de verlichte instrumenten. Dus alsof je in het donker vliegt, dat is wel wat anders dan overdag.”

Authentiek pilotenpak

Naast de Linktrainer staan twee poppen; eentje is aangekleed als een F16-piloot en de ander als een piloot uit de Tweede Wereldoorlog. ,,Helemaal authentiek” zegt begeleider Postma trots. De kleding is ter beschikking gesteld door een verzamelaar.

In een andere hal bevindt zich de cockpit van een échte Dakota. ,,Dan mag je dus echt in de cockpit zitten en ervaren hoe het toen was. Tegenwoordig mag je natuurlijk nooit meer in een cockpit kijken, maar vandaag mag het wel.” Jesse, met zijn vader aanwezig, klimt erin en neemt glunderend plaats. ,,Even met je linkerhand aan het stuur en dan omkijken met je meest stoere gezicht! En je duim omhoog!”