In estafettevorm langs de grens voor aandacht voor depressies

SON EN BREUGEL - Vijf mannen gaan in acht dagen een rondje Nederland - 1600 kilometer - hardlopend en fietsend voltooien. Een uitdaging met een doel. De tocht gaat langs de grens van Nederland en soms even over de grens. Want dat gebeurt velen ook in het dagelijks leven. Met een depressie of burn-out tot gevolg.

De mannen willen graag dat daar meer over gesproken wordt. De Sonse Paul Berndsen (44) is één van de mannen die deze uitdaging aangaat. ,,Een van de jongens heeft een depressie gehad. Zelf heb ik ook tegen een burn-out aangezeten. Waardoor? Ik ging over mijn eigen grenzen heen. Ik wilde iedereen te vriend houden. Ik nam teveel hooi op mijn vork.”

Berndsen was in die tijd moe, sneller geprikkeld en zoals hij zelf zegt: ‘ik was een minder leuk mens’. Gelukkig had hij mensen om zich heen die hem wezen op zijn gedrag. ,,Zelf heb je het niet in de gaten.”

Veel over praten

Quote Wil je een stukje meelopen of fietsen? Haak gerust een stukje aan Paul Berndsen Berndsen weet als geen ander dat het helpt om er veel over te praten. En dat is precies wat de vijf mannen willen bereiken met de lange tocht die ze willen volbrengen. Meer aandacht voor depressies. Dat er over gepraat kan en mag worden. De mannen hebben als doel om 25.000 euro op te halen voor de Hersenstichting.

De start is 16 juli in Katwijk aan Zee. De vijf mannen, toevallig alle vijf met baarden en daarom hebben ze hun website Beards4life genoemd, starten gezamenlijk. Na vijf kilometer haken er drie af en gaan er twee verder. Eentje op de fiets en eentje hardlopend. Om de 5 kilometer wisselen de fietser en hardloper. De tocht is in estafettevorm.

Symbolisch langs en over de grens

Na zes uur hardlopen en fietsen is er negen uur rust gepland en neemt een ander het over. Na 1600 kilometer is de finish weer bij het beginpunt Katwijk aan Zee. Een rondje Nederland. Zoveel mogelijk langs de grens. Berndsen legt uit waarom. ,,Symbolisch. Want hoeveel mensen gaan dagelijks wel niet hun grens over? Wij hopen dat mensen doneren en ons komen aanmoedigen. En wil je een stukje meelopen of fietsen? Haak gerust een stukje aan.”

De mannen kennen elkaar door een gezamenlijke hobby: obstacle-runs lopen. Dat zijn hardloopevenementen met hindernissen en je rent deels ook door water en modder. De mannen hebben elkaar dus in de blubber leren kennen. ,,We zijn in topconditie, maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Mochten we een blessure oplopen, dan willen we niet over onze eigen grenzen gaan. Wel willen we dat de tocht voltooid wordt. We zoeken nog mensen die we hopelijk niet in hoeven zetten.”