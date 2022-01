‘In gezondheidscentrum Kapelplein wordt iedereen zen’

,,Wij stonden bij twee los van elkaar werkende huisartsen op de loonlijst. Zij gingen er mee stoppen en deden een succesvolle poging om Jenny en mij te ‘koppelen’: we hadden meteen een klik. We wilden per se in het centrum zitten en huurden ruimte in gebouw De Zonnewende. Maar we zijn al die jaren blijven zoeken naar een ander pand. En toen kwam de kapel op ons pad.” Aan het woord is Kristel Peulen, een van de huisartsen.

Motivatiebrief

Maar goed, er waren dus nog meer partijen geïnteresseerd in de kapel? ,,Klopt. We moesten een motivatiebrief schrijven en een bod uitbrengen. Wat er in die brief stond? Nou, wij hebben twee grote, oude praktijken en onze cliënten wonen veelal in het centrum. Zij moeten zelfstandig naar de praktijk kunnen komen en daarvoor moet je als praktijk in de buurt zitten. Verder wilden wij de kapel behouden voor de gemeenschap, en dat gaat met een praktijk zoals die van ons beter dan wanneer er appartementen in gebouwd worden.”

Quote We hebben onze hele ziel en zaligheid erin gelegd huisarts Kristel Peulen

De man van Peulen heeft altijd een bouwbedrijf gehad en kon goed aangeven wat de mogelijkheden van de kapel waren. Verder werd aan de teamleden, onder wie de doktersassistentes Nicolette van Hamont en Margje Erven, gevraagd wat er in de oude praktijk niet optimaal was. Alle verbeterpunten zouden op de nieuwe locatie geïmplementeerd worden. De huisartsen konden zo heel goed een wensenlijst opstellen waaraan de kapel moest voldoen.

Lokale ondernemers

Vervolgens vroegen ze drie architecten met een impressie te komen die duidelijk zou maken hoe de kapel eruit zou komen te zien. ,,NBArchitecten uit Best sprong er meteen uit”, vertelt Peulen. ,,Ze maakten een prachtig ontwerp en architect Hans van Houtum heeft alles perfect begeleid. Dat het ook nog lokale ondernemers zijn maakte het natuurlijk nog mooier.”

Quote Avonden lang hebben Jenny en ik zelfs op een platte­grond bureautjes zitten plakken om het zo optimaal mogelijk in te richten huisarts Kristel Peulen

,,We hebben onze hele ziel en zaligheid erin gelegd”, beweert Peulen. ,,Avonden lang hebben Jenny en ik zelfs op een plattegrond bureautjes zitten plakken om het zo optimaal mogelijk in te richten. We hebben zelf het behang uitgekozen want we wilden een huiskamersfeer creëren. We hebben bewust gekozen voor de glazen pui: binnen en buiten lopen zo in elkaar over en dat maakt de kapel toegankelijk voor iedereen.”

Hele serene, rustgevende sfeer

Er is veel aandacht besteed aan de ‘basis’: goede klimaatbeheersing, geluidsisolatie en daglicht. ,,Als de basis goed is, werkt dat heel positief uit voor iedereen.” Alles pakte goed uit en er is niets waarvan ze achteraf zeggen: dat hadden we toch anders moeten doen. Geen verrassingen dus? ,,Nou, toch wel”, lacht Peulen. ,,Mensen die bij ons binnenkomen zeggen dat er een hele serene, rustgevende sfeer hangt in de behandelkamers. Iemand die met benauwdheid binnenkwam merkte op dat alleen al die sfeer ervoor zorgde dat hij zich spontaan beter ging voelen. De mensen worden hier zen.”

Volledig scherm De doktersassistentes van het gezondheidscentrum in de oude kapel met Margje Erven (links) en Nicolette van Hamont. © Juan Vrijdag / DCI Media