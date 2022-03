In Son neemt Dorpsvisie met CDA het voortouw: ‘het moet niet zo lang duren als de vorige keer’

Elke fractie is uitgenodigd voor een gesprek met de twee kartrekkers. Daarin wordt gekeken hoe elke partij aankijkt tegen een grote politieke samenwerking, zonder de traditionele scheiding tussen oppositie en coalitie. Een dag na de verkiezingen spraken de lijsttrekkers zich hier in gezamenlijkheid al welwillend over uit tegenover burgemeester Hans Gaillard.

Vertrouwen

De vertrouwenskwestie is de belangrijkste vraag die beantwoord moet worden. Dorpsvisie en CDA willen in de eerste gespreksronde een antwoord krijgen op de vraag of er voldoende vertrouwen is voor zo'n samenwerking. In de afgelopen regeerperiode ontbrak het daar geregeld aan. Oppositie en coalitie botsten vaak onderling. Dorpsvisie kreeg zelf te maken met een afsplitsing: ze verloor twee zetels aan de afsplitsing Voor U.

Quote De verhoudin­gen lagen in 2018 niet zo lekker. Het is nu echt anders. Remco Heeren, Lijsttrekker Dorpsvisie

Daarnaast hebben Dorpsvisie en CDA aan de partijen gevraagd om aan te geven wat hun vijf belangrijkste programmapunten zijn voor de komende periode en wat eventuele breekpunten zijn.

De gesprekken vinden in de loop van volgende week (vanaf 4 april) plaats. Een deadline voor de formatie heeft Heeren niet in gedachten. ,,Daar ben ik niet mee bezig geweest. Maar we willen er in ieder geval niet zo lang over doen als in 2018.”

Ook toen leefde het idee voor een raadsbreed akkoord, maar daar zette de oppositie destijds al snel een streep door. ,,De verhoudingen lagen toen niet zo lekker”, herinnert Heeren zich. In de afgelopen tijd is er veel veranderd, vindt hij. ,,Het is nu echt anders. We hebben tegen elkaar gezegd: laten we proberen om naar elkaar toe te groeien.”

De fracties hebben samen over een nieuwe bestuursstijl nagedacht, de vergaderopzet is veranderd. Bovendien hebben lijsttrekkers van de huidige oppositie- en coalitiepartijen zich positief uitgelaten over een samenwerking.

Volledig scherm Mireille Bonnier loodste het CDA in Son en Breugel naar drie zetels. © nvt

Lijsttrekker Mireille Bonnier van het CDA verzekert dat Dorpsvisie en haar partij nog niet over de inhoud hebben gesproken. Volgens haar hebben de twee partijen elkaar op een heel natuurlijke manier gevonden. ,,We hebben altijd fijn samengewerkt in de coalitie en we hebben ongeveer evenveel stemmen gehaald bij de verkiezingen.”

Nog minimaal één partij nodig

Mocht een raadsbreed akkoord niet mogelijk zijn dan is het ‘motorblok’ aan zet. Zeker is dat Dorpsvisie en CDA in ieder geval nog minimaal één partij nodig hebben voor de kleinst mogelijke coalitie. De twee haalden bij de afgelopen verkiezingen respectievelijk vier (Dorpsvisie) en drie (CDA) zetels van zeventien in totaal. PvdA/Groen Links, VVD, D66 en Dorpsbelang en Voor U behaalden allemaal twee zetels. Een voortzetting van de huidige coalitie met PvdA/Groen Links en D66 (11 zetels) behoort daarmee ook nog tot de mogelijkheden.