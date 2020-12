‘In zijn beleving speelt hij nog steeds trompet’; muziek ‘tovermiddel’ bij dementerenden

SINT-OEDENRODE - Muziek is voor dementerende mensen een uitlaatklep voor emoties. Via het project ‘Muziek op Maat’ lenen de bibliotheken in Meierijstad gratis mp3-spelers uit met koptelefoon en twintig nummers naar keuze.

Martien van Genugten (87) beweegt, glimlacht, zingt mee of laat de muziek over zich heen komen. De melodie maakt hem rustig, hij bladert door de krant of valt erbij in slaap. Zijn dochter Annemarie van Genugten las over het bibliotheekproject ‘Muziek op Maat’ en reserveerde de mpe-speler voor drie maanden. ,,Ik mocht twintig voorkeurnummers opgeven en kon de speler enkele dagen later ophalen”, vertelt ze. De lijst bevat onder andere nummers van Wim Sonneveld, Pierre Kartner en Toon Hermans. ,,Maar mijn vaders favoriete muziek is blaasmuziek. Hij speelt vanaf zijn vijftigste jaar trompet bij de Blaasplekkers. En in zijn beleving speelt hij nog steeds trompet.”

Steeds weer opnieuw

Na een hersenbloeding stelde de arts de diagnose: vasculaire dementie. Timmerman Martien van Genugten stopte uiteindelijk met werken. Thuis in zijn werkplaats stond de radio altijd aan. Annemarie: ,,Muziek was zijn leven.” Sinds enkele weken verblijft Martien van Genugten op Zorgcentrum Odendael. ,,Toen ik de mp3-speler ophaalde, woonde mijn vader nog thuis. Mijn moeder zorgde de hele dag voor hem en de speler was een uitkomst. Mijn vader kan zelf de radio niet bedienen maar dit apparaat speelt de nummers af en begint weer opnieuw. Op deze manier genoot mijn vader en had mijn moeder even rust.”

Lachen, huilen en zingen

Op de afdeling Boterbloem draaien de verzorgsters praktisch de hele dag muziek. Verzorgende Wieteke Verhagen: ,,Muziek motiveert mijnheer Van Genugten om op te staan, te lachten, te huilen en mee te zingen. Voor alle bewoners geldt: de liedjes uit hun jonge jaren zijn favoriet. Ze herinneren zich de melodie en soms ook de woorden van ‘De Herdertjes lagen bij nachte’, of de Marialiedjes die in de meimaand voorbij komen.”

Geschonken

Frans van Nistelrooij eigenaar van ICT-bedrijf Batch in Veghel, schonk tien mp3-spelers en koptelefoons aan de bibliotheek. Dit ter nagedachtenis aan zijn compagnon die Alzheimer had. Volgens een medewerker van de bibliotheek zijn de apparaten vooral in Veghel al vaak uitgeleend en zijn deelnemers enthousiast over het project. Annemarie: ,,Zo’n mp3-speler is voor thuiswonende dementerenden fantastisch en draagt bij aan de kwaliteit van leven: zowel voor henzelf als voor de familie.”