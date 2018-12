Indrukwekkende Stille Nacht tijdens concert in Lidwinakerk Best

BEST - De Brabantzangers uit Eindhoven zongen samen met Marco Bakker diverse liederen die perfect in deze Kersttijd passen. Met name de finale, de Duitse versie van Stille Nacht, Heilige nacht, waarbij het publiek in de Lidwinakerk in Best werd uitgenodigd om mee te zingen, was zeer indrukwekkend.