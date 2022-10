Infobalie wijst Sonse senioren de weg, ook de bank maakt misschien comeback

SON EN BREUGEL- In een tijd waarin steeds meer digitaal moet, doet Son en Breugel het juist andersom. In buurthuis Dommelhuis gingen deze week twee fysieke infopunten open, de ouderenwijzer en een computerspreekuur. Ook met de Rabobank lopen gesprekken over een bankenspreekuur.

Ouderen uit Son en Breugel kunnen voortaan van maandag tot vrijdag tussen 11 uur en 12 uur met al hun prangende vragen terecht bij de ouderenwijzer. De houten infobalie in de foyer van buurthuis Dommelhuis is een initiatief van de nieuwe seniorenraad in Son en Breugel. ,,Sinds de opening is dit een populaire plek voor veel ouderen", vertelt voorzitter Ad van Etten. ,,Maar we zagen ook veel mensen zoekend rondlopen.”

Ouderenorganisaties bemannen balie, ook Rabobank sluit misschien aan

Bij de balie kunnen senioren informatie krijgen over wat er allemaal te doen is in het Dommelhuis, maar ook terecht met andere, algemene vragen. Het infopunt wordt op toerbeurten bemand door de verschillende ouderenorganisaties zoals de KBO, het HOI-huis en de seniorenraad. ,,Iedere club heeft een vaste dag.”

Quote We zijn in gesprek met de Rabobank of zij de balie ook op een vast moment kunnen bemannen Ad van Etten, Voorzitter Seniorenraad Son en Breugel

Deze week startte Bibliotheek Dommeldal ook een computerspreekuur voor alle digitale vragen, zoals het gebruik van een Digid. ,,Dit is echt een onderschat probleem. Steeds meer moet online, terwijl vooral ouderen hier moeite mee hebben.”

De toegenomen digitalisering was een extra reden om de fysiek infopunten te starten, vertelt de seniorenraad. ,,Ook zijn we in gesprek met de Rabobank of zij op een vast moment de balie kunnen bemannen voor een bankenspreekuur. Sinds de banken uit de dorpen weg zijn, is daar grote behoefte aan.”