Inge Bollen uit Sint-Oedenrode: 'Tea is a hug in a cup'

Inge werd geïnspireerd door de volle schappen met theesoorten in supermarkten. ,,Het gaat me niet zozeer om de thee-smaak, ik val voor de mooie doosjes en wilde voor mezelf een theedoosje ontwerpen. Gelijk ontstond het idee dat mijn knutselkinderen, die maandelijks in mijn atelier komen knutselen, dit ook leuk vinden. De volgende gedachte was: waarom deel ik dit idee niet met een grote groep? Want naast les in mijn eigen atelier, geef ik projectmatig handvaardigheid op basisscholen. En op scholen gaan cognitieve vakken wel door maar knutselen is ook heel belangrijk. Dus vond ik theedoosjes versieren voor iedereen een mooie ontspanning in de kerstvakantie én tijdens de lockdown."