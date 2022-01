Ingrid van Beek stopt bij CultuurSpoor Best. ‘Ik ben me altijd blijven ontwikkelen’

BEST - Bijna 40 jaar was ze het gezicht van de Bibliotheek in Best. Met een fusie van CultuurSpoor en Openbare Bibliotheek Eindhoven neemt ze afscheid van haar lange loopbaan. Samen kijken we terug op bijna vier turbulente decennia.

Wie is de mens achter Ingrid van Beek?

,,Ik ben een rasechte Brabantse. Geboren in Aalst. Bibliotheekopleiding in Tilburg. Kwam via mijn eerste baan in Eersel en Someren terecht in het nieuwe bibliotheekgebouw in Best. Woonde met mijn gezin in Reusel en sinds enkele jaren in Eersel. Mensen denken wel eens dat ik in Best woon. Als je zo lang al vijf dagen per week naar Best komt, lijkt dat ook zo.”

Wat heeft u zo lang aan Best kunnen binden?

,,Zesentwintig was ik toen ik in 1984 hier hoofd werd. De bibliotheek was net verhuisd van een houten noodgebouw naar de huidige locatie aan het Raadhuisplein. In het begin hadden de werknemers moeite met mijn voortvarendheid. Dat wist ik vrij snel om te buigen”, vertelt Van Beek. ,,Een bibliotheek moet meer zijn dan een plek om boeken te lenen. Er volgden voorstellingen, lezingen en meer. Nadat bibliotheek Best in 2005 zelfstandig werkgever werd, veranderde mijn functie naar directeur en later naar bestuurder.”

Een gezin en een fulltime baan, hoe lukte dat?

,,Ik heb geluk gehad. Mijn echtgenoot werkte als tekstschrijver aan huis. Bovendien zei mijn moeder altijd: ‘meisjes moeten voor zichzelf zorgen’. Dat heb ik ter harte genomen. Ik ben me altijd blijven ontwikkelen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Ik volgde met succes de studie MBA ‘public governance’ aan universiteit Nyenrode. Die kwam me in Best van pas.”

Wat waren andere hoogtepunten tijdens uw loopbaan?

In 2010 opende de bibliotheek een vestiging in het Heerbeeck College. Daarna werd in 2014 CultuurSpoor geboren. Vanaf die tijd werden er in de bibliotheek ook cursussen en workshops aangeboden. In hetzelfde jaar volgde nog het muziek- en dansaanbod. In 2017 het kwam het pand van de Rabobank vrij en werd een deel van deze ruimte aan CultuurSpoor toegevoegd. Zo ontstond een culturele hotspot. Helaas ging afgelopen jaar de stekker uit dit mooie project. Jammer, want we zaten feitelijk nog in een opbouwfase.”

Wat betekende dat moment voor u?

,,Het wegvallen van muziek en dans betekende voor mij een moment om opnieuw vooruit te kijken. We waren zeker geen zieltogende organisatie, maar de rode cijfers kwamen wel in zicht. Dan moet je stappen durven zetten. Een fusie met Bibliotheek Eindhoven was onvermijdelijk. Het is het beste wat de bibliotheek van Best met het oog op de toekomst kan gebeuren”, aldus Ingrid. ,,En voor mij is het een mooi moment om afscheid te nemen nu. Door corona gebeurt dat allemaal bescheiden, precies zoals ik dat graag wil.”

Ingrid persoonlijk bedanken? Stuur dan een e-mail naar ivanbeek@cultuurspoorbest.nl of een kaartje naar Raadhuisplein 32 5683 EA Best.