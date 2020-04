Injectie in bomen Son moet nekslag processierups zijn

Vogels en de meeste insecten hebben geen last van het bestrijdingsmiddel. De Sonse bedrijven hebben onlangs een vergunning gekregen van de Nederlandse overheid. ,,De overheid is ook verschrikkelijk benieuwd naar hoe dit werkt”, aldus Van de Laar. ,,Maar we hebben in het buitenland al toepassingen gezien, waardoor we kunnen zeggen dat bij elke boom die behandeld wordt de overlast van de eikenprocessierups zal verdwijnen. We gaan dat wel monitoren.”



Niet alle eiken in Son en Breugel gaan zo behandeld worden, dat zou onbegonnen werk zijn. In eerste instantie worden alleen eiken bij de scholen, supermarkten en drukke fietspaden geïnjecteerd. Het benevelen van de bomen gebeurt wel op grotere schaal.