Inloopavond mosterd na de maaltijd?

BEST - ‘Moet dat nieuwe gemeentehuis überhaupt wel op die plek komen?’ Het was de vraag die bij veel bezoekers leefde, maar die maandag ontbrak tijdens de inloopavond in Best.

In het project ‘Samen gaan’ werken Bestwijzer en de gemeente toe naar een gezamenlijke, nieuw te bouwen, huisvesting. Daarvoor, en over de inrichting van het Dorpsplein, werd een avond georganiseerd waarbij stellingen aan bezoekers werden voorgelegd. Alleen de belangrijkste stelling - volgens velen - over de plek voor het gemeentehuis ontbrak.

Dé plek die voor het gemeentehuis bedacht is, is de locatie naast Zeeman bij de Boterhoek, oftewel: ‘scenario 3B’. Dat bleef over nadat 3A (nieuwbouw op de huidige locatie van het gemeentehuis) en 2B (strippen/vernieuwbouw gemeentehuis) afvielen. Op 12 juli 2021 gaf de raad het college opdracht verder onderzoek te doen naar 3B: nieuwbouw op eigen grond aan het Dorpsplein.

Quote Er is nauwelijks draag­kracht voor dit plan te vinden bij onderne­mers en Bestenaren Harrie van Vroenhoven, Betrokken Bestenaren

,,De groep Betrokken Bestenaren heeft vervolgens een open brief gestuurd naar het college, de raad en de politieke partijen om onze teleurstelling en zorg te uiten. Want er is nauwelijks draagkracht voor dit plan te vinden bij ondernemers en Bestenaren. Er is geen sprake geweest van een breed uitgevoerd participatieproces waarin zij, samen met belangengroepen en andere organisaties, zich hebben kunnen uitspreken of meedenken. Dat kan de gemeente niet oplossen door nu even zo’n inloopavond te organiseren.” Aan het woord is Harrie van Vroenhoven, lid van de apolitieke groep Betrokken Bestenaren. Zij voelen zich betrokken bij de burgers en de maatschappelijke ontwikkelingen in de Beste samenleving.

Quote De gemeente heeft het steeds maar over meer sfeer en beleving creëren. Dat krijg je natuurlijk niet voor elkaar door op een cruciale plek een gebouw neer te zetten dat nauwelijks reuring brengt woordvoerder Stichting Ons Centrum

De groep begrijpt niet hoe er gekozen kan worden voor deze specifieke locatie. En zij zijn niet de enige; een vertegenwoordiger van Stichting Ons Centrum vraagt zich eveneens af waar de gemeente mee bezig is. ,,De gemeente heeft het steeds maar over meer sfeer en beleving creëren op het Dorpsplein. Dat krijg je natuurlijk niet voor elkaar door op een cruciale plek een gebouw neer te zetten dat nauwelijks reuring brengt. Hoe je dat wel voor elkaar krijgt? Door woningen neer te zetten, met horeca en kleinschalige winkels.”

Quote Een nieuw gemeente­huis neerzetten op zo’n A-locatie? Dat is niet meer van deze tijd woordvoerder Stichting Ons Centrum

De stichting behartigde eerder al succesvol de belangen van eigenaren van bestaand vastgoed in het centrum en overweegt, als de gemeente dit plan doorzet, opnieuw in actie te komen. ,,Want een nieuw gemeentehuis neerzetten op zo’n A-locatie? Dat is niet meer van deze tijd. Daar wordt ons centrum niet bruisender van. Nog afgezien van de vele parkeerplaatsen die moeten wijken voor de nieuwbouw.”

Bezorgde reacties van burgers

Op het forum Pleinbest.nl zijn diverse bezorgde reacties van burgers te lezen. Waarom wordt de vraag niet onderzocht hoe burgers het zouden vinden om elders in Best, bijvoorbeeld Kadans, diensten verleend te krijgen? Misschien blijkt daaruit wel dat Bestenaren helemaal geen behoefte hebben aan een nieuw gemeentehuis.

Op 23 mei buigt de raad zich weer over dit onderwerp. ,,Als het maar geen hamerstuk wordt” zucht Van Vroenhoven.

Volledig scherm Bezoekers van de inloopavond kregen stellingen voorgelegd waarop ze konden reageren. © DCI Media