‘Insectenhotels en een graffitimuur’; ook in coronatijd weet de Bestse jeugdraad van wanten

BEST - Geld voor jeugdlintjes, plannen voor insectenhotels en de wens voor een 'graffitimuur’. Ook in coronatijd krijgt de Bestse jeugdraad dingen voor elkaar. ,,Bij dezen, besloten!”

,,Zien jullie mij? Ik zie jullie lang niet allemaal.” Burgemeester Hans Ubach moet eventjes geholpen worden, aan het begin van de vergadering van de Bestse jeugdraad. Hulp komt van Jasper Cox, jeugdraadslid en groepachter op basisschool De Klimboom, die haarfijn uitlegt op welke icoontjes allemaal geklikt moet worden. ,,Snap je?”

Dat alles tot grote hilariteit bij Ubachs, die - wanneer hij dan ook in beeld is - laat zien dat hij voor de gelegenheid ook thuis achter de computer zijn ambtsketen om heeft gehangen. ,,Ik ben alleen mijn voorzittershamer vergeten op het gemeentehuis. Dan sla ik wel met mijn vuist op tafel, oké?’’

Mooier, groener en kindvriendelijker

Deze week was de eerste ‘online vergadering’ van de jeugdraad, die bestaat uit leerlingen van de acht Bestse basisscholen. Dat die nieuwe setting weinig geheimen voor hen kent, komt omdat veel schoollessen vanwege corona online zijn. ,,En we hebben in onze werkgroepen ook al zo vergaderd", klinkt het.

Die groepen buigen zich onder meer over verkeer, speeltuinen en het groen in de gemeente. En komen met plannen om Best een stukje mooier, groener en/of kindvriendelijker te maken. Daarover wordt vervolgens gestemd. En dan wordt een plan uitgevoerd, zoals de aanschaf van nieuwe jeugdlintjes. Daarbij wordt ook gesproken over een online overzicht van vorige ontvangers van het lintje, bedoeld voor kinderen of jongeren die een ‘uitzonderlijke daad’ hebben verricht. Ubachs, met een klap op tafel: ,,Bij dezen, besloten!”

Op zoek naar plek voor graffitimuur

In andere gevallen gaat er uiteindelijk een voorstel naar de échte gemeenteraad. Bijvoorbeeld om 5.000 euro uit te trekken voor vier insectenhotels. ,,Dat is goed voor bijen en insecten.” Of is het toch nog even ‘terug naar de tekentafel’, zoals rond de realisatie van een ‘graffitimuur’, misschien wel het meest ambitieuze plan van de jeugdraad op dit moment. Er moet namelijk nog een goede locatie gevonden worden voor zo'n muur waar iedereen met verf in de weer mag. Al zegt wethouder Stan van der Heijden al wel toe mee te gaan zoeken. Dat laatste tot grote vreugde van Tess Herps (groep 7 van De Plantijn), die het plan mocht presenteren. ,,Ik denk dat het heel gaaf is. En heel veel mensen het leuk gaan vinden, niet alleen kinderen.”