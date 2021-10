Inwoners Son gaan meer betalen voor afval

Verhoogde belastingen. Dat hoort niemand graag. Toch is het college van B en W genoodzaakt om de kosten te verhogen. Voor een gemiddeld huishouden gaat het over een verhoging van 59 euro. Dat bedrag gaat dus van 290 euro naar 349 euro. ,,Deze verhoging is het gevolg van een aantal trends”, aldus de Sonse wethouder Jan Boersma (Belastingen, CDA). ,,De financieel gunstige contracten met de inzamelaar zijn afgelopen en aangepast naar marktconforme tarieven. Daarnaast blijft het aantal tonnages op de milieustraat hoog, in vergelijking met pre-corona.” De gemeente wil met die hogere heffing anticiperen op ontwikkelingen die financieel negatief kunnen uitdraaien.

Voor de andere belastingen - ozb en rioolheffing - geldt een inflatie-aanpassing. Dat gaat dan over een paar euro. ,,De ozb (onroerendezaakbelasting) is gewijzigd door inflatie en de stijging van de rioolheffing van 5 euro voor 2022”, klinkt het bij de gemeente.

Onderzoek formatie

Verder valt in de begroting op dat er een onderzoek wordt gedaan naar het ambtenarenapparaat, met de bedoeling om dat op peil te houden. Het is een feit dat er een tekort is aan medewerkers op het gemeentehuis, veel gemeenten worstelen met dat gegeven. Daarom laat de gemeente onderzoeken wat nodig is. ,,We willen duidelijkheid krijgen over welke formatie nodig is”, licht wethouder Paul van Liempd (Personeel en Organisatie, PvdA/GroenLinks) toe. ,,En wat te doen met collega’s die binnenkort met pensioen gaan? Hoe vervangen we hen? Wanneer? Hoe vindt de overdracht van kennis plaats? We moeten dat weten zodat we daar tijdig op in kunnen spelen. Projecten mogen niet stagneren.”

Achterstand is weggewerkt

De gemeente benadrukt dat de begroting beleidsarm is opgesteld. Er staan geen nieuwe ambities in. Ook met het oog op de verkiezingen, die in maart worden gehouden. ,,Het doet ons goed om een sluitende begroting te presenteren met financiële ruimte voor het nieuwe college. We moesten een financiële achterstand wegwerken.”

Voor de komende vier jaar is er ruim 16 miljoen euro voor vervanging van infrastructuur en van gebouwen, zoals de Breugelse basisschool De Regenboog. Daarnaast komt er in 2023 nieuwbouw voor wijkcentrum Braecklant (2,8 miljoen euro). De brug Dommelpas (inclusief het fietspad) wordt in 2022 vervangen voor ongeveer 1 miljoen euro. Daarnaast reserveert de gemeente een miljoen voor verbetering van fietsverbindingen.