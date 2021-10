Inzet van oud-militair Frans van den Heuvel voor veteranen beloond met een Koninklijke Onderscheiding

In 2009 pensioneerde Van den Heuvel als beroepsmilitair. Sindsdien zet hij zich intensief in bij de ondersteuning van medeveteranen en oud-militairen. Zo was hij vrijwilliger voor de Lustrumcommissie, waarmee hij onder andere het zeventigjarige lustrum dir jaar organiseren. Daarnaast is hij veteranenvrijwilliger en medeoprichter en vicevoorzitter van de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen. Op lokaal niveau zet Van den Heuvel zich ook in voor veteranen. Zo is hij secretaris van Vereniging De Laarbeekse Veteranen en elk jaar betrokken bij de organisatie van de Dodenherdenking. Naast zijn inzet voor de veteranen, is de Aarlese al drieëndertig jaar actief lid van Carnavalsvereniging OLUM te Helmond.