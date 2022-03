Irene redde vrouw van verdrinkingsdood dankzij ‘hersens die eerst doen en dan denken’

SON - Zonder na te denken redde Irene Hofkes uit Eindhoven afgelopen zomer een vrouw uit een te water geraakte auto in het Wilhelminakanaal in Son. Woensdagmiddag ontving ze hiervoor de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon, de oudste en belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor dappere daden.

Nog wekelijks komt Irene Hofkes (43) uit Blixembosch tijdens haar vaste hardloopronde langs het Wilhelminakanaal in Son en is het weer even die 6 juli. Het was een zwoele zomeravond als Hofkes ineens een harde klap hoort vanaf het kanaal. ,,Ik keek op en zag dat een auto in het water beland was met daarin twee mensen.” De mannelijke passagier lukt het nog net om zelfstandig het voertuig verlaten, maar heeft niet meer de kracht om ook zijn vrouw te redden. ,,Het lukte haar niet om het raam of portier te openen, terwijl de auto steeds verder wegzonk.”

Quote In zulke situaties zie je dat 9 van de 10 mensen het met hun mobieltje filmen maar geen actie ondernemen. Zij deed dat wel en met gevaar voor eigen leven rechercheur Dennis Vlek

Dus duikt Hofkes zonder aarzeling het kanaal in. ,,De achterkant stak nog boven het water uit dus opende ik de kofferbak en ben naar binnen gezwommen.” Daarmee is ze precies op tijd om de naar adem happende bestuurder te bevrijden. Later hoorde Hofkes dat de vrouw niet kon zwemmen en zonder haar heldhaftig optreden zeker verdronken zou zijn.

Het was rechercheur Dennis Vlek die namens de politie de aanvraag voor de onderscheiding indiende. ,,In zulke situaties zie je dat 9 van de 10 mensen het met hun mobieltje filmen maar geen actie ondernemen. Zij deed dat wel en met gevaar voor eigen leven.”

Belangrijkste onderscheiding

Dus vond hij een bosje bloemen niet afdoende en meldde hij Hofkes aan voor een officiële onderscheiding. Dat werd de Erepenning voor Menslievend hulpbetoon, de oudste en belangrijkste onderscheiding voor dapperheid in vredestijd, die maar circa 10 keer per jaar wordt toegekend.

De uitreiking kwam als een totale verrassing voor Hofkes die in het dagelijks leven fysiotherapeut is en door een vriendin naar brasserie Boshuys in Best was gelokt. Hier kreeg ze van burgemeester Hans Gaillard van Son en Breugel de erepenning opgespeld in het bijzijn van vrienden en familie. Ze is overrompeld door alle aandacht. ,,Ik denk dat heel veel mensen hetzelfde gedaan zouden hebben.”

Eerst doen, dan denken

Dat ze zoals burgemeester Gailard het omschrijft ‘haar eigen leven in de waagschaal legde tijdens de reddingspoging’ door de sterke stroming en ondergaande auto te trotseren, realiseerde ze zich toen niet. ,,Het ging allemaal zo snel. Maar misschien is het goed dat ik niet gedacht heb aan wat er allemaal had kunnen misgaan.” Of zoals zoon Lars het die avond verwoordde: ‘Fijn hè mama, hersens die eerst doen en dan pas denken’.