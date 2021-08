‘Ja, we wonen in Boskant, en ja, ín de kerk’

Op 1 april 2021 ontvingen de nieuwe bewoners hun sleutel. Maar vanwege inhuizen, trammelant en ziekte, kwam het nog niet tot een gezamenlijke kennismaking. Op een mooie zomeravond schuift Marleen van Wijk (22) aan tafel bij de familie James en zij delen hun ervaringen over wonen in een kerk. Marleen: ,,Mijn vriend en ik reageerden op de advertentie van Woonmeij en we hadden geluk. Uit vijfhonderd gegadigden werden wij geselecteerd. Tijdens de transformatie van kerk naar woningen gingen we regelmatig kijken naar onze toekomstige woonplek. Ik vroeg me af of die bouwval ooit goedkwam. We kregen de sleutel, ik stapte binnen en wauw! In de hoge, lichte galerij weerkaatste het zonlicht in de glas-in-loodramen. Zo indrukwekkend! Het glas-in-lood is ook doorgetrokken naar de slaapkamers en zorgt daar voor een prachtige lichtinval. Jammer dat het terras krap is. Met iets meer oppervlakte was er ruimte voor vier personen.”